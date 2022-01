Importante novità a Verissimo. Silvia Toffanin e il suo team di autori hanno deciso di introdurre uno spazio della trasmissione dedicato a C’è posta per te e alle storie dei suoi protagonisti. Finalmente, grazie allo show del sabato pomeriggio, il pubblico potrà sapere cosa è successo dopo la registrazione con Maria De Filippi, che spesso viene realizzata in estate.

Un’idea che è subito piaciuta ai telespettatori: tanti, tantissimi, i complimenti su Twitter. Molti, però, hanno storto il naso per via della scelta della prima storia per introdurre questo nuovo segmento. La Toffanin ha infatti optato per la vicenda di Fernando, Susanna e Giada.

La storia di un uomo che ha abbandonato la primogenita Giada dopo la fine del suo matrimonio. Fernando si è poi rifatto una vita accanto ad un’altra donna dalla quale ha avuto un’altra figlia, Susanna. È stata quest’ultima a scrivere a C’è posta per te per riabbracciare la sorella, di cui ha appreso l’esistenza casualmente, trovando una vecchia foto.

Grazie al people show di Maria De Filippi Fernando e Giada si sono ritrovati e oggi sono tornati ad essere un padre e una figlia, con un rapporto quotidiano. Tutto è bene quel che finisce bene. I telespettatori di Verissimo, però, volevano avere maggiori dettagli sulla vicenda di Alessia Quarto, tradita dal marito con una parente.

Una faccenda degna di una telenovela che è stata la più chiacchierata della prima puntata di C’è posta per te 2022, seguita da ben sei milioni di telespettatori con il 30% di share. Molti hanno pubblicamente chiesto – tramite i social network e in particolare Twitter – di avere qualche notizia in più su Alessia e la sua relazione con Giovanni.

In realtà è probabile che Alessia non sia riuscita a presenziare a Verissimo per via della sua recente positività al Covid-19. La bella napoletana ha infatti annunciato su Instagram, dove il numero dei follower è aumentato in maniera esponenziale dopo C’è posta per te, di aver contratto il virus.

Secondo le indiscrezioni pare che non ci sia stato alcun ricongiungimento tra Alessia e Giovanni dopo l’esperienza nella trasmissione Mediaset. Arriveranno altre informazioni a Verissimo? Non resta che attendere le prossime puntate!