Le sorelle Selassiè denunciano Bortuzzo: il motivo rivelato da Jessica

Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè e le sue sorelle Clarissa e Jessica denunceranno Manuel Bortuzzo. Lo ha reso noto il giornalista Gabriele Parpiglia rivelando che l’informazione gli è stata fornita dalle dirette interessate. Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza che ha condannato per stalking Lucrezia Selassiè a un anno e otto mesi con pena sospesa. La principessa, pubblicamente, si è difesa affermando che non tutta la verità è emersa sulla vicenda e sostenendo che la sua relazione con il nuotatore è durata di più rispetto a quanto dichiarato dallo stesso Bortuzzo. Quest’ultimo, ospite domenica scorsa a Verissimo, ha sua volta ribadito che la sua versione è quella corretta, forte anche della sentenza di condanna del tribunale. ‘Lulù’, dopo aver visto l’ospitata da Silvia Toffanin, si è adirata, chiedendo alla trasmissione di Canale Cinque di aver diritto di replica e affermando che Bortuzzo ha detto delle cose inesatte.

Parla l’avvocato di Lucrezia Selassiè

Verissimo, per il momento, ha ignorato l’appello della Selassiè (ed è molto probabile che continuerà ad ignorarlo anche in futuro). Il legale di quest’ultima ha invece fatto tappa nella trasmissione radiofonica “100% Parpiglia”, provando a sostenere che quanto rivelato da Bortuzzo a Verissimo potrebbe essere considerato, a suo avviso, diffamazione:

“Dopo l’intervista di Manuel Bortuzzo come sta Lulù? Quello che posso dire è che la ragazza sicuramente spera di poter respirare un po’ di più dopo la sentenza, nonostante l’esito. Sono successe tante cose e posso dire che, dopo la puntata di Verissimo, è sicuramente molto ma molto scossa. Perché si sta piano piano riprendendo ma ieri sono state fatte delle dichiarazioni molto dirette e anche preannunciate; è stato detto: “Io oggi sarò molto diretto“. E quanto si è molto diretti, gli effetti poi sono questi. Lei è consapevole della maggior parte delle cose che sono state dette in trasmissione non corrispondono alla verità. Qui ognuno ha la propria verità ma per noi l’unica è quella di Lulù e non è quella raccontata. Però la ragazza è forte ed è in ripresa”.

Il legale ha affermato che a Verissimo è stata “raccontata una bugia”. E ancora: “Per conoscenza diretta posso dirti con certezza e con le prove, che l’episodio di Latina è molto più ampio e dettagliato di come descritto. E questo faremo di tutto per farlo entrare in appello, posso rispondere così. Poi entrare nella testa della persona offesa, non posso e mai lo saprò. Però posso dirti con certezza che l’episodio di Latina è molto più ampio e diverso rispetto a come descritto. Posso dirti che lo faremo valere in appello, abbiamo le prove di questo”.

Quando è stato chiesto all’avvocato se le sorelle Selassiè hanno intenzione di provare a prendere provvedimenti legali nei confronti di Bortuzzo per l’intervista con Silvia Toffanin, dal professionista è arrivata la seguente risposta: “Ne hanno sicuramente diritto, perché sono stati attribuiti loro dei fatti determinati. E gli estremi per la diffamazione ci sono tutti”. Il legale è convinto che il nuotatore a Verissimo abbia detto delle falsità raccontando “un fatto mai avvenuto, davanti a milioni di persone”. Per questo pensa che ci siano gli estremi per provare a denunciare.

Le sorelle Selassiè denunceranno Bortuzzo

Nel corso dell’intervista con l’avvocato, Parpiglia ha poi fatto sapere di essere stato contattato direttamente da Jessica Selassiè, la quale gli ha assicurato che con le sorelle denuncerà Bortuzzo. “Ci stanno seguendo le ragazze. Mi ha scritto Jessica e mi ha detto che loro denunceranno per quello che è successo ieri. Quindi alla domanda di prima fatta all’avvocato, abbiamo una risposta. Probabilmente denunceranno con un altro avvocato dello stesso studio, ma loro denunceranno”, ha spiegato il giornalista. Va ricordato che, al momento, al di là delle dichiarazioni rilasciate ai media, Lucrezia Selassiè è stata condannata in primo grado a un anno e otto mesi con pena sospesa. Altrimenti detto, è stata ritenuta colpevole. La ragazza ricorrerà in Appello per provare a ribaltare la sentenza.