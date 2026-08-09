Le parole di Belén per la “dea” Cecilia: la burrasca in casa Rodriguez è finita

Un anno fa, di questi tempi, Belén e Cecilia Rodriguez erano distanti. A dividerle fu una lite familiare. Non si parlarono per mesi. Gelo totale. Mai prima di allora le due sorelle argentine erano state per così tanto tempo lontane. Poco prima del parto di “Chechu”, avvenuto il 15 ottobre scorso, ricucirono lo strappo. Da allora hanno ricominciato a parlarsi e a ricostruire il ferreo legame che le ha unite fin dalla nascita. Oggi le ruggini sono state completamente spazzate via. A riprova di ciò, c’è un post pubblicato dall’ex moglie di Stefano De Martino. Su Instagram, la conduttrice ha mostrato uno scatto di Cecilia, definendola una dea.

Belén Rodriguez celebra la sorella Cecilia: “Una dea”

“Dea Cecilia”, ha scritto Belén, a corredo di una foto in cui si vede la sorella davanti al mare, al tramonto. Il gesto di ‘Belu’ ha fatto incetta di like, venendo apprezzato da migliaia di utenti. Come accennato, tra le due donne, il clima rispetto a un anno fa è completamente cambiato. L’estate scorsa Belén e Cecilia non si sono parlate. La crisi familiare cominciò intorno a Pasqua 2025 e si protrasse per mesi. Inizialmente le dirette interessate cercarono di depistare i media, affermando che non c’era stato alcun litigio tra loro. Successivamente, dopo aver fatto pace in autunno, ammisero di avere avuto delle frizioni.

La lite e il periodo burrascoso in casa Rodriguez

Nessuna delle due, però, ha mai spiegato i motivi reali che le avevano portate a dividersi. Sulla vicenda è stato detto e scritto di tutto. Sia Belén sia Cecilia si sono limitate a raccontare che una lite c’è stata e che c’è stato anche il periodo in cui non si sono rivolte la parola, ma mai hanno riferito ai media la causa dei malumori. A un certo punto c’è anche chi ha sussurrato che nella diatriba c’entrasse anche Ignazio Moser. In effetti qualcosa tra il trentino e la cognata Belén dovrebbe essere accaduto. I due si levarono addirittura reciprocamente il segui su Instagram.

Anche in questo caso, i diretti interessati non hanno fornito alcuna spiegazione. Quel che è certo è che in casa Rodriguez il periodo burrascoso è passato. Oggi è tornata la serenità e la tranquillità, tutti i membri della famiglia sono tornati più uniti che mai. E Belén ha pure ritrovato l’amore: il suo cuore batte per l’aitante personal trainer Gaetano Fidanzati.