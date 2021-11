Le Iene, si allunga l’elenco delle conduttrici: Lodovica Comello confermata

Le Iene hanno bisogno di un’altra conduttrice e l’hanno trovata. Le voci che volevano già nelle scorse settimane Lodovica Comello conduttrice delle Iene hanno trovato oggi conferma. Come riporta anche l’Ansa, infatti, la giovane conduttrice di Sky è stata arruolata per la prima volta da Mediaset. Sarà lei ad affiancare Nicola Savino dopo le dieci donne già scelte e annunciate prima dell’inizio della nuova stagione del programma. La sua puntata è in programma a dicembre quindi chiuderà la stagione dando appuntamento all’anno nuovo con il pubblico di Italia 1. Dovrebbe condurre la puntata del 21 dicembre, come riportato nelle news del giorno. I conti delle conduttrici e delle puntate restanti portano in realtà al 16 dicembre.

Le puntate del martedì sera, quelle con Savino, si allungheranno di una settimana e questo ha reso necessario l’arrivo di una undicesima conduttrice delle Iene. Il secondo appuntamento settimanale è quello del venerdì, dove però alla conduzione ci sono le Iene stesse alternandosi tra loro. La puntata del venerdì soffre un po’ nella sfida agli ascolti tv, forse perché c’è troppa concorrenza rispetto al martedì. Ma poco importa, Le Iene vanno avanti e hanno anche accettato di prolungare la stagione.

Lodovica Comello a Le Iene sarà alla sua prima apparizione su Italia 1 e in generale sulle reti Mediaset. Non è alla sua prima esperienza alla conduzione, però, perché è il volto di Italia’s Got Talent da ben cinque anni. Si è vociferato anche di una conduzione di X Factor per lei, ma alla fine non se n’è fatto nulla e al posto di Alessandro Cattelan è arrivato Ludovico Tersigni. Per la Comello si spalancheranno le porte di casa Mediaset adesso? Potrebbe essere un vero banco di prova per lei.

Intanto a Le Iene sono già apparse accanto a Nicola Savino cinque conduttrici: Elodie, Rocio Munoz Morales, Elisabetta Canalis, Paola Egonu, Madame e Michela Giraud, che ha condotto l’ultima puntata. Delle dieci conduttrici delle Iene annunciate all’inizio mancano quindi Elena Santarelli, Federica Pellegrini, Francesca Fagnani e Ornella Vanoni. A loro si è aggiunta oggi Lodovica Comello.