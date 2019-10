Le Iene, servizi 8 ottobre 2019: Tommaso Paradiso, Pantani e spazzatura

Le Iene i servizi di martedì 8 ottobre 2019: intervista a Tommaso Paradiso ex TheGiornalisti e caso Marco Pantani

Le Iene tornano in tv, su Italia Uno, martedì 8 ottobre 2019. Come sempre nella puntata del martedì ci saranno al timone Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, che la scorsa settimana – insieme ad altri ex conduttori del programma e inviati e autori – hanno omaggiato Nadia Toffa, scomparsa lo scorso agosto. Nella terza puntata della nuova edizione si parlerà come sempre di attualità ma pure di sport e spettacolo. Tra i tanti servizi verrà trasmessa l’intervista che Nicolò De Devitiis ha realizzato al cantante Tommaso Paradiso, che di recente ha lasciato i TheGiornalisti. L’artista ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a mollare il gruppo che gli ha regalato la popolarità e il perché ha voluto comunicare la notizia via Instagram. De Devitiis ha raggiunto anche il chitarrista dei TheGiornalisti, Marco Rissa, che avrebbe preferito un confronto più diretto con l’ex frontman del gruppo.

Le Iene tornano ad occuparsi della morte di Marco Pantani

Nella puntata di martedì 8 ottobre, Le Iene tornano ad occuparsi di Marco Pantani, il famoso ciclista morto nel 2004. La iena Alessandro De Giuseppe ha incontrato Fabio Miradossa, lo spacciatore che ha venduto allo sportivo gli ultimi grammi di droga. Filippo Roma ha invece indagato sulla questione “spazzatura” nella Capitale: in particolare il giornalista ha intervistato gli operatori della società che si occupa della raccolta porta a porta dei rifiuti dei negozi del centro.

Le Iene servizi: si torna a parlare delle eccellenze italiane

Gaetano Pecoraro de Le Iene continua il suo viaggio nelle eccellenze ospedaliere italiane. È il turno dell’ospedale Bambin Gesù di Roma, in cui opera il professor Franco Locatelli. La sua tecnica sperimentale “Cart T” utilizza le cellule del sistema immunitario dei bambini affetti da leucemia, manipolandole geneticamente per renderle capaci di riconoscere e attaccare il tumore.