Le Iene, lo scherzo ad Antonio Razzi è crudele: “Senza parole” VIDEO

Le Iene, lo scherzo ad Antonio Razzi

Lo scherzo fatto da Le Iene ad Antonio Razzi è da far girare la testa. Corti ed Onnis hanno studiato proprio a puntino il loro progetto. Ma che cosa è successo? Come chi segue attentamente la politica saprà, l’ex senatore sembra ormai essere scomparso. E pare che Antonio sia rimasto molto male per non aver mai ricevuto una mezza telefonata da Silvio Berlusconi. Così, le due geniali Iene hanno deciso di ‘accontentarlo’. Il 26 Gennaio, alcuni giorni prima della presentazione delle liste, un imitatore del Cavaliere ha telefonato a Razzi, si è scusato con lui ed ha fissato un appuntamento: “Ci vediamo domenica a colazione”.

Antonio Razzi e il ‘viaggio della speranza’

Il politico ha accettato di buon grado non immaginando che quello che lo attendeva sarebbe stato un vero e proprio ‘viaggio della speranza’. Domenica 28 gennaio, quindi, Razzi prende l’aereo e da Roma vola a Linate dove ad attenderlo c’è una macchina che ha il compito di accompagnarlo dritto da Berlusconi. Una volta arrivato ad Arcore, però, Antonio riceve una telefonata inaspettata. È il finto Cavaliere che gli annuncia che è dovuto ‘scappare’ sul Lago Maggiore e gli chiede di raggiungerlo. Razzi accetta ma il viaggio finisce per allungarsi sempre più, perché l’imitatore di Berlusconi non fa altro che telefonargli e cambiare la location dell’incontro. L’ex senatore non molla ma, com’è normale che sia, sembra infastidito dalla situazione.

1000 chilometri per incontrare…nessuno!

Passa tutta la giornata in auto e percorre la bellezza di 1000 chilometri per incontrare…nessuno! Una volta tornato a Milano Linate, Onnis e Corti gli corrono incontro, gli rivelano che si tratta di uno scherzo e gli presentano il finto Berlusconi, l’uomo con cui ha parlato al telefono. Antonio Razzi non si arrabbia, ci ride su ma confessa: “Sono rimasto senza parole, però f…o non sono! Questo se lo possono mettere in testa tutti”, precisa infine.