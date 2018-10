Le Iene, è polemica sui social: anche Elisabetta Franchi contro il programma

Le Iene, il servizio sul Festiva di Yulin fa arrabbiare: pubblico indignato

Un’ondata di critiche ha travolto ieri sera Le Iene. Al centro della polemica, nello specifico, il programma c’è finito per aver mandato in onda un servizio sul Festival dello Yulin. Il reportage che ha indignato i telespettatori è stato quello realizzato da Giulia Innocenzi, volata in Cina alla scoperta di questa terribile manifestazione. La scelta di accostare momenti di gioco e ilarità alle immagini crude e violente dei cani svenduti al mercato della carne, secondo l’opinione prevalente, sarebbe stata fuori luogo e poco sensibile. Questo, nelle ultime ore, ha fatto esplodere un malcontento generale sul web. Tanto che persino Elisabetta Franchi, paladina dei diritti degli animali, ha preso posizione contro il programma.

Elisabetta Franchi si scaglia contro Le Iene, la stilista furiosa anche con Alessia Marcuzzi: “Pretendo scuse ufficiali”

Elisabetta Franchi è stata molto chiara nell’esprimere la sua rabbia contro il servizio mandato in onda a Le Iene ieri. La stilista, sul suo profilo Instagram, non ha infatti riservato sconti a nessuno, nemmeno ad Alessia Marcuzzi. “Mi chiedo come Alessia Marcuzzi e tutta la redazione delle Iene abbiano potuto mandare in onda questo servizio montato con cosi tanta leggerezza al limite del comico” ha scritto la Franchi. “Trovo ancora più triste e fuori luogo l’inclusione di queste scene imbarazzanti e comiche all’interno di un video così toccante e doloroso” ha poi aggiunto la stessa “Vergognoso! Pretendo chiarimenti e scuse ufficiali a nome di chi, come me, ha sofferto davanti a questo”.

Island Dog Village EF: il progetto di Elisabetta Franchi per salvare i cani dello Yulin

La triste sorte riservata ai cani durante il Festival dello Yulin ha sempre molto toccato Elisabetta Franchi. Qualche mese fa, infatti, la stilista si è fatta promotrice di un progetto molto importante, ovvero: Island Dog Village EF. Si tratta nello specifico di un centro che, in Cina, accoglie tutti i cani salvati dal mercato della carne.