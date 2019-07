Le Iene, Nicolò De Devitiis: prime parole sulla fidanzata Veronica Ruggeri

Le Iene Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri stanno insieme

È amore tra gli inviati de Le Iene Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri. I due, amici e colleghi da tempo, si sono lasciati travolgere dalla passione dopo aver chiuso storie importanti. Lui con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron – che oggi frequenta l’attore Fabio Traiano – lei con Stefano Corti, attualmente impegnato con la cantante Bianca Atzei. Veronica e Nicolò, che in passato hanno sofferto per amore, hanno però deciso di vivere questo nuovo sentimento nel massimo riserbo, lontano da gossip e pettegolezzi. In un’intervista concessa al settimanale Grazia De Devitiis ha rilasciato qualche parola su questa nuova situazione sentimentale ma ha preferito non sbilanciarsi troppo.

Le parole di Nicolò De Devitiis su Veronica Ruggeri

“Veronica Ruggeri? Non vorrei parlarne, anche per scaramanzia. Ci conosciamo da cinque anni, mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme”, ha dichiarato Nicolò De Devitiis alla rivista edita da Mondadori. Dunque una relazione agli albori, che potrebbe diventare importante sia per Nicolò sia per Veronica. Ora i due vogliono viversi con naturalezza e semplicità, lontani dal chiacchiericcio e dal clamore mediatico. E proprio in questi giorni stanno vivendo una romantica vacanza a Formentera, tra sole, mare, natura e tanto relax.

Le Iene: chi è l’inviata Veronica Ruggeri

Veronica Ruggeri, classe 1991, è stata eletta Miss Parma e nel 2011 ha partecipato a Miss Italia. Subito dopo ha abbandonato gli studi in Economia per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Ha partecipato a sfilate e shooting fotografici, ha condotto alcuni spettacoli comici live ed è poi approdata a Le Iene nel 2013. Tra le amiche più care di Veronica c’è Benedetta Mazza, ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip.