Le Iene, Monteleone si è sposato: chi c’era, Golia e Bianca Atzei scatenati

Fiori d’arancio in casa ‘Le Iene‘: venerdì 27 agosto è convolato a nozze Antonino Monteleone, reporter del programma tv Mediaset. All’altare ha condotto Claudia Parrinello, legale marsalese. Ed è proprio nella cittadina sicula che si è celebrato l’evento a cui hanno partecipato tantissimi volti noti della storica trasmissione di Italia Uno. Assente invece Nicola Savino, che ha comunque omaggiato Monteleone con un video-messaggio non avendo potuto presenziare di persona alla cerimonia.

A Marsala, tra risate, scherzi e botte di ironia, sono sbarcati Giulio Golia, Filippo Roma, Stefano Corti, Roberta Rei e altre personalità de ‘Le Iene’. Corti è stato accompagnato dalla compagna, Bianca Atzei, nota cantante di origini sarde che prima di legarsi al giornalista ha vissuto una love story con Max Biaggi, il cui rapporto si è interrotto bruscamente, lasciando profonde ferite emotive nell’artista.

Tornando al matrimonio di Monteleone, la ciurma degli invitati ha trascorso qualche giorno a Marsala, visitando il comune e concedendosi un pranzo in una trattoria di via Sibilla, per poi dedicarsi totalmente alle nozze degli amici. La festa ha avuto luogo nella suggestiva location di Villa Favorita che ha visto alla consolle, oltre al dj Guglielmo Bonomo, anche lo storico volto della disco music e presentatore radiofonico Mario Fargetta.

Scatenato Giulio Golia, mattatore dell’evento con battute, canti a squarciagola e tuffi acrobatici in piscina. Anche la Atzei, nel corso del party, ha preso il microfono, intonando le note di un suo brano, “Ora esisti solo tu”. Trattasi della canzone che portò al Festival di Sanremo in onda nel 2017. Accompagnata dalla band Yasmin Brother di Alessio Rais, Francesco Di Giovanni, Giuseppe Morfino, Mario Zingale e Giovanni Balistreri, si è poi avventurata in una jam in cui ha interpretato in maniera superba “A Natural Woman” di Aretha Franklin.

Le Iene, Alessia Marcuzzi fuori dalla squadra

Si prospetta una rivoluzione a Le Iene in vista della prossima stagione: Alessia Marcuzzi, che non condurrà più alcuno show in Mediaset, non ci sarà più. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile approdo nel programma della cantante Elodie.