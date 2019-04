Le Iene, lo scherzo a Damiano Er Faina: la vendetta dei vip è servita

Er Faina, Damiano Coccia vittima dello scherzo de Le iene: in onda domenica 7 aprile 2019

Uno scherzo per vendicare tutti i vip vittime delle pungenti critiche di Damiano Er Faina, youtuber e comico senza peli sulla lingua. Lui è Damiano Coccia, nato a Roma nel 1988, di professione operatore ecologico, ormai diventato famosissimo sul web per i suoi video a bordo campo: Damiano commenta programmi, personaggi tv, calcio, vicende di cronaca e di gossip e lo fa senza mezzi termini, colorendo il tutto con il suo inconfondibile accento romano. Damiano è ormai una star sul web, ha partecipato ad Avanti un altro, ma continua a fare il suo lavoro. Oggi si è anche fidanzato con una ragazza che lui definisce semplice (lavora in una pizzeria), sincera e soprattutto non famosa. Più di 600mila followers su Instagram e quasi 1,2milioni di seguaci su Facebook, Damiano ha dovuto pagare per i suoi “peccati” da “odiatore n. 1 del web“. Ad organizzare lo scherzo Sebastian Gazzarini de Le Iene.

Er Faina sequestrano e chiuso in un bagno del Forum di Assago

In occasione del concerto evento de Le Vibrazioni, tenutosi a Milano lo scorso 26 marzo 2019, Er Faina è stato chiuso e bloccato in un bagno del Forum di Assago, con la complicità de Le Iene. Neanche a dirlo, Damiano ha sfondato la porta. Ad attenderlo una serie di video messaggi di “insulti” dei vip da lui criticati nei suoi video. Sulla pagina Instagram de Le Iene si legge: “Gli abbiamo fatto vivere quello stesso odio e quegli insulti che ogni giorno riversa sui social“. Il pubblico, nei commenti sui social, si è diviso: chi legge in Damiano l’ironia e la satira e chi, invece, non apprezza il suo modo di comunicare. Damiano ha anche scritto un libro, “A regà bongiorno“, edito Mondadori, il cui titolo prende spunto dall’attacco di ogni suo video.

Gli altri servizi di Le Iene di questa sera

Durante la puntata de Le iene di questa sera vedremo anche un servizio aggiornamento sulla ragazza affetta da barbonismo domestico, un colpo di scena sul caso Fausto Brizzi e le ultime novità di Giulia Golia alle prese con il medico dalle discutibili pratiche.