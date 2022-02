Le Iene, insulto sessista di Teo a Belen? Loro parlano di “fake news”: video

C’è stato un insulto sessista di Teo Mammucari a Belen Rodriguez a Le Iene? L’episodio sta facendo parecchio discutere oggi, sebbene sia andato in onda nella prima serata di Italia 1 due giorni fa. Molte testate giornalistiche e diversi blog hanno parlato di un insulto pesante a Belen fatto da Teo, che le avrebbe dato della “put..na”. Ha sorpreso molti il fatto che proprio Belen si sia fatta una risata, insieme a Mammucari. Forse perché non c’è stato l’insulto, verrebbe da pensare, e pare che così è stato. Va detto, però, che l’episodio si prestava a fraintendimenti e oggi è scoppiato il caso.

Le Iene hanno parlato di fake news e per scagionare il loro conduttore hanno realizzato un video su come nasce una notizia falsa, pubblicato oggi sui social. “Adesso vi mostriamo come nasce una fake news”, hanno detto a inizio video. Quindi hanno spiegato che da stamattina non si parla d’altro che del presunto insulto sessista di Mammucari a Belen, mostrando anche i titoli di alcuni quotidiani e di alcuni blog. In alcuni articoli hanno persino riportato queste presunte parole di Mammucari: “Non sembri, sei una put..na, stiamo parlando di te”. Sono presunte perché Teo non le ha pronunciate, non tutte almeno.

Sono deduzioni, hanno aggiunto parole nel virgolettato convinti che Mammucari abbia sottinteso quello. Hanno interpretato le sue parole e sono arrivati a una conclusione: Teo Mammucari avrebbe dato della “putt..” a Belen Rodriguez. E lei si sarebbe fatta una risata. Le Iene hanno isolato l’audio del conduttore, che nella realtà dei fatti ha detto solo questo: “No sembri, stai raccontando, cioè… Stiamo parlando di te”. E queste sono le parole andate in onda. Non c’è da nessuna parte la parola “put..na”, né l’aveva pronunciata Belen poco prima. Lei magari intendeva dire quello ed è per questo che secondo questi articoli Teo avrebbe confermato la cosa, e l’avrebbe di conseguenza insultata.

Insomma, si è andati un po’ a intuito e un po’ per deduzione, ma di fatto Teo non ha dato della “putt..na” a Belen. Quest’ultima ha condiviso il video sulla “fake news” tra le sue storie, un modo per far capire che non è d’accordo con quanto è stato scritto. Mammucari stesso lo ha condiviso e ha scritto: “Perdono i vostri insulti. La stampa crea questi mostri. Non siete colpevoli, capisco tutto ma ora vi prego di non credere a tutto”. Le Iene hanno dimostrato che Teo non ha pronunciato quelle parole, ma dall’altra parte chi ci ha visto l’insulto si difenderà dicendo che è come se lo avesse detto.

Affibbiare delle parole non dette è sbagliato, quindi chi ha usato persino il virgolettato ha commesso di sicuro un errore. Dall’altra parte è anche chiaro che sebbene Teo non abbia usato quella parola e l’abbia omessa, è quello che comunque si capisce in un primo momento. Infatti sotto al video delle Iene c’è questo commento di un utente: “Ma lo ha detto comunque, in altri modi ma è quello”. Qualcuno insomma potrebbe obiettare che sebbene Teo non abbia usato la parola in questione, ha lasciato intendere ciò che molti hanno capito. D’altronde poco prima Teo aveva chiesto: “Con questa persona c’è stato qualcosa?”, e Belen aveva risposto: “Sì però così sembro una…”.

Le Iene però hanno voluto dimostrare che c’è differenza tra ciò che uno dice e ciò che viene interpretato, dedotto. Nel servizio Mammucari ha semplicemente fatto notare a Belen che stavano ripercorrendo episodi che l’hanno vista protagonista, che niente “sembrava” perché stavano parlando della sua vita. Insomma ha evidenziato l’errore di usare “sembro” perché erano cose realmente accadute. Chi ha potuto capire o dedurre altro, ha frainteso e sbagliato dunque: è per questo che Belen si è messa a ridere e non ha preso il tutto come un insulto. Ed è sempre per questo che la stessa Rodriguez ha condiviso tra le sue storie il video con la loro verità sul momento con Teo.