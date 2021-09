Le Iene, colpaccio Madame: news e dettagli dell’operazione

By

Grandi novità per la nuova edizione de Le Iene. Quest’anno Nicola Savino avrà al suo fianco varie conduttrici, che saliranno sul palco a rotazione. Il noto programma di Italia 1 è pronto ad accogliere ben dieci donne, note nel mondo dello spettacolo, nel corso delle dieci puntate. I volti scelti per la nuova stagione sono molto amati dal pubblico e nel loro settore sono dei grandi protagonisti. Nella giornata di ieri sono spuntati fuori i nomi di Elodie e Federica Pellegrini. Ed ecco che oggi esce quello di Madame.

La giovanissima cantante, che si è fatta conoscere bene nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Voce, dovrebbe essere tra le dieci conduttrici de Le Iene 2021. A lanciare questa anteprima è TvBlog, che aveva già fatto i nomi della nuotatrice e della Di Patrizi.

Ieri, per annunciare la grande novità di questa edizione, la trasmissione ha condiviso con il pubblico un gioco sul profilo ufficiale di Instagram. Scendendo nel dettaglio, ha pubblicato un’immagine in cui vi sono dieci sagome. Ognuna di esse rappresenta ogni conduttrice che affiancherà Savino.

Secondo quanto il portale online è riuscito a scoprire, tra quelle figure misteriose vi è proprio Madame, all’anagrafe Francesca Calearo. Si tratta di una delle cantautrici più amate del momento. Ora per lei si sarebbero aperte anche le porte della televisione italiana, in una veste completamente diversa.

Tale scelta da parte del celebre programma di Italia 1 riuscirà di sicuro a sorprendere i telespettatori. In effetti, in pochi si sarebbero aspettati di vederla nel ruolo di conduttrice in una trasmissione tv.

Facendo il punto della situazione, per il momento sembrano certe Elodie, Federica e Madame. Inoltre, potrebbe essere presente tra le dieci presentatrici anche Sabina Guzzanti. Il mistero comunque continua, visto che altre sette future conduttrici de Le Iene devono ancora essere svelate.

Il giochetto condiviso dal programma sui social ha raggiunto l’obbiettivo prefissato, visto che ora i telespettatori sono sempre più curiosi e fanno le loro ipotesi. Impossibile non notare i numerosi commenti scritti dai telespettatori che avrebbe voluto vedere anche Nadia Toffa tra le dieci conduttrici.

Tra chi fa le prime ipotesi, invece, è possibile notare vari fan di Giulia Salemi, un nome abbastanza gettonato. Infatti, non è difficile immaginare l’ex gieffina in questo ruolo.