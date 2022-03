Le Iene: Belen incanta con un abito giallo da capogiro, marca e prezzo

La modella argentina ci lascia senza parole con un look dal tocco un po’ fetish e dai colori accesi: ecco le informazioni sull’outfit indossato in trasmissione

Ieri sera, 22 marzo, su Italia 1 è andata in onda una nuova puntata de Le Iene con la consueta conduzione di Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. Per l’occasione, la modella, conduttrice e influencer argentina ha indossato un vestito che, non abbiamo dubbi, avrà fatto girare la testa a più di qualche telespettatore da casa.

Per stavolta, infatti, Belen ha deciso di mettere bene in mostra il suo fisico invidiabile, indossato un outfit molto corto e molto scollato di colore giallo intenso. Un outfit dal color acceso con lunghe stringhe sui fianchi, spalline sottili composto da un top e da una minigonna che hanno messo in risalto il vitino da vespa della presentatrice. Ma di che marca è? Quanto costa?

A svelarcelo è stata poche ore fa la stessa Belen, con un post su Instagram nel quale ha taggato lo stilista al quale si è affidata per queste puntate de Le Iene. Stiamo parlando di David Koma, designer londinese che ha in tempi non sospetti vestito anche molte altre sue (ben più celebri) colleghe. Koma ha infatti avuto l’occasione di collaborare tra le altre con artiste del calibro di Jennifer Lopez, Beyoncé o Kendall Jenner. Ma non finisce qui. Il brand David Koma ha di recente vestito anche Elodie, che ha indossato i suoi outfit dal sapore un po’ fetish del video ufficiale di Bagno a mezzanotte, il suo ultimo scatenato singolo pubblicato proprio pochi giorni fa.

Alla luce dell’importanza del marchio, è lecito chiedersi il costo di un outfit del genere. E come potrete immaginarvi, non stiamo esattamente parlando di una gonna e un top che chiunque potrebbe permettersi di indossare. Secondo quanto riportato dal sito Myhtheresa.com il top di Belen costa ben 495 euro. Per quanto riguarda la gonna, invece, sempre secondo la piattaforma ci aggiriamo intorno ai 900 euro. A completare questo look così “impegnativo” sono un paio di sandali con il tacco argentati del marchio Ninalilou, per la “modica” cifra di 320 euro. Un look, come sempre nel caso di Belen, riproducibile solo per chi ha un conto in banca fuori dalla norma.