Le frasi sull'”amante di Barbara d’Urso”, Naike Rivelli condannata: cosa è successo

Confermata nei confronti di Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, la condanna per diffamazione per fatti risalenti al 2019 che coinvolsero Barbara d’Urso. Fu proprio quest’ultima a dare avvio all’azione giudiziaria, sporgendo querela contro Rivelli, la quale pubblicò alcuni video in cui rilasciò dichiarazioni contro la conduttrice campana, ai tempi colonna di Canale 5. In uno di questi lasciò intendere che d’Urso aveva un presunto amante a Mediaset.

Naike Rivelli, confermata la condanna per diffamazione nei confronti di Barbara d’Urso

Il 6 marzo la Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna a carico di Rivelli. Con il dispositivo della Terza Sezione Penale, i magistrati hanno ribadito la responsabilità penale dell’opinionista. Dunque non è stata ribaltata la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Alessandria.

Il caso ha radici lontane. Sei anni fa la figlia di Ornella Muti postò su Instagram dei video in cui commentò alcune interviste realizzate da d’Urso. Secondo i legali della conduttrice, le espressioni usate da Rivelli a mezzo social non contemplavano soltanto una critica professionale, ma alludevano a presunti favoritismi personali dietro il successo di Barbara.

La difesa di Rivelli ha tentato di difendersi, affermando che l’opinionista non aveva intenzione di colpire sul personale la conduttrice, ma che il suo fine fosse quello di criticare il suo modello di tv. Sia in primo grado sia in appello, i giudici hanno dato ragione a d’Urso, stabilendo che c’è stata diffamazione. A Naike è stata inflitta una multa. Inoltre dovrà pagare tutte le spese processuali d’Appello.

“Rivelli aveva pubblicamente sostenuto che Barbara d’Urso avesse “un amante in Mediaset”, usando espressioni sessiste e locuzioni di irripetibile volgarità”, avevano sostenuto i legali della conduttrice, dicendosi sicuri che nelle esternazioni della figlia di Ornella Muti non c’era alcunché di ironico.

Le frasi di Rivelli sul presunto amante in Mediaset della conduttrice

“Voci di corridoio dicono che lei ha un amante a Mediaset, voci di corridoio lo dicono. Ma chi sarà, è vero? Ce l’hai l’amante a Mediaset? Chi sa chi è l’amante di Barbara d’Urso alzi la mano”. Questo uno dei passaggi contestati a Rivelli e ritenuti dai magistrati non finalizzati a criticare il modello televisivo proposto, bensì a colpire sulla sfera personale la conduttrice.

Di recente Rivelli si è fatta notare a livello mediatico per essersi scagliata contro Fedez per un episodio accaduto durante il Festival di Sanremo 2026. Al rapper, sempre via Instagram, ha indirizzato parole di fuoco. Non è escluso che anche il cantante, come già fatto da d’Urso, possa ricorrere alle vie legali.