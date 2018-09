Le Coliche di Pechino Express: chi sono i fratelli Fabrizio e Claudio Colica

Chi sono Le Coliche: una delle nuove coppie di Pechino Express 7

Fabrizio e Claudio Colica, le star del web conosciuti come Le Coliche, sono due fratelli che hanno partecipato alla nuova edizione di Pechino Express 2018. Cosa fanno? Il duo comico ironizza su situazioni di vita quotidiana e non solo, attraverso video satirici su youtube e nei social. Argomenti che vanno dalla scena Romana, alle parodie dei cantanti italiani, in particolar modo quelli Indie-Pop come i The Giornalisti, agli intellettuali e alla situazione politica e socio-economica italiana, Le Coliche si cimentano nella satira e lo fanno con successo. Non solo due fratelli, bensì due attori e autori, comici e realistici che insieme al regista Giacomo Scaponi diventano popolari con i video: “THEGIORNALAI – la verità dietro Riccione” presa in giro della canzone di Tommaso Paradiso dei The Giornalisti: “Riccione” e non solo, molto apprezzato il loro video dal titolo “Se i film d’azione fossero ambientati a ROMA” con oltre milioni di visualizzazioni.

Le Coliche: comici di youtube in viaggio a Pechino Express

Saranno tra i protagonisti della nuova attesissima edizione di Pechino Express 7, che quest’anno ha scelto l’Africa come continente da scoprire attraverso l’avventura dei concorrenti. Le Coliche, sono tra i più amati comici di youtube. Due fratelli romani che hanno saputo coinvolgere il loro pubblico, diventando un vero fenomeno virale sul web. Fabrizio, classe 1991 e Claudio, classe 1988 sono partiti per Pechino Express e sono pronti a far vedere com’è andata questa avventura e tutti i loro fan li sosterranno durante tutto il viaggio nel continente africano.

Le Coliche: fratelli, amici e colleghi

Fabrizio e Claudio oltre che essere fratelli, e litigare almeno una volta al giorno come hanno rilevato loro stessi, sono anche amici e colleghi, da quando hanno deciso di iniziare la loro carriera nel mondo satirico del web. Avranno modo di farsi conoscere meglio,e ampliare la loro fetta di pubblico, nella loro prossima esperienza a Pechino Express 7.