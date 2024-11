Le 10 vip non sposate: nozze saltate, partner pigri e no secchi

Matrimonio sì o matrimonio no? Sono diverse le vip che stanno da anni assieme ai rispettivi fidanzati/compagni, ma che non sono convolate a nozze. Alcune hanno pure ricevuto la proposta nuziale, ma poi la faccenda si è conclusa con un nulla di fatto e all’altare non ci sono mai arrivate. Tra queste ha il primato Antonella Elia che ha ricevuto almeno un paio di proposte da Pietro Delle Piane ma non è mai diventata sua moglie. “Alla terza proposta lo sposerò”, ha dichiarato ridendo in tempi non sospetti.

Un’altra che è andata avanti mesi a dire che si sarebbe sposata è Federica Panicucci, legata sentimentalmente all’imprenditore Marco Bacini. Ad un certo punto pareva pure che fosse stata fissata la data, ma alla fine non è mai iniziato alcun preparativo per i fiori d’arancio. Di recente la conduttrice, intervistata dal magazine Gente, ha dichiarato: “Noi due ci siamo già scelti come compagni di vita; è come se fossimo, nel profondo, già sposati”. Tradotto, l’idea del matrimonio sembra che sia tramontata del tutto per il momento.

Pure Silvia Toffanin, che da anni sta insieme a Pier Silvio Berlusconi, non ha mai indossato l’abito bianco. In qualche occasione ha lasciato intendere che da parte sua ci sarebbe la voglia di diventare moglie; è l’imprenditore che è pigro e che pare non essere molto incline all’idea di sposarsi. E infatti nada!

Altra donna non sposata ma da tempo impegnata è Rocio Munoz Moralez. Il suo cuore batte da anni per Raoul Bova. Sia lei, sia lui non hanno escluso di sposarsi un giorno. Però, per ora, nessuna proposta concreta.

Nel club delle non sposate figura anche Antonella Clerici, che ha una relazione con Vittorio Garrone. Entrambi non hanno intenzione di convolare a nozze. Pochi giorni fa ‘Antonellina’ ha però parlato con il magazine Nuovo TV ed ha rivelato quanto segue: “Tra me e Vittorio sarà per sempre”, spiegando che si scambierà con il compagno le promesse d’amore con un rito simbolico.

Anche Pamela Camassa e Vanessa Incontrada, rispettivamente fidanzate di Filippo Bisciglia e Rossano Laurini, nonostante da molti anni siano ‘occupate’, non hanno mai raggiunto l’altare. Per entrambe le nozze non sono una priorità.

Altra coppia attorno a cui il gossip ha mormorato in diverse occasioni i merito a possibili nozze è quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ora lei è incinta e il tema matrimonio è passato in secondo piano. “È lei la donna che sposerò”, ha assicurato l’ex velino di recente a Verissimo. Non rimane che aspettare!

Chi invece per ora al matrimonio non pensa è Aurora Ramazzotti, al cui fianco c’è Goffredo Cerza. “Nel nostro concetto di famiglia c’era prima un figlio che è un legame più forte” ha detto a Fanpage in modo secco qualche mese fa, spiegando che le nozze non sono una sua priorità.

Rossella Brescia, che quest’estate è tornata single dopo 20 anni d’amore con Luciano Cannito, non si è mai sposata con il coreografo. Pure lei era della ‘scuola’ che la celebrazione delle nozze non le avrebbe cambiato nulla concretamente.