Polemiche per Alessandra Demichelis, “l’avvocato” di Pechino Express, per un vecchio video postato sui social: cosa ha detto

Alessandra Demichelis è una delle protagoniste della nuova edizione di Pechino Express, che partirà giovedì 9 marzo su Sky Uno e in streaming su Nowtv. Alessandra è un’avvocatessa di Torino, diventata nota sui social grazie al suo profilo “Dc Legal show“, dove si mostra senza filtri e racconta della sua passione per il lusso. In questa nona stagione del reality, la Demichelis partecipa insieme a Lara Picardi, con cui forma la coppia degli “Avvocati“. Nei giorni scorsi, le due avevano già attirato le prime polemiche a seguito di alcuni rumor che parlavano di presunti screzi avvenuti durante le riprese del reality con la coppia formata da Giorgia Soleri e Federica Fabrizio. Nelle ultime ore, Alessandra è tornata a far parlare di sé a causa di un vecchio video riemerso dal suo canale TikTok, nel quale pronuncia parole alquanto discutibili.

Nel breve video, risalente ad alcuni mesi fa, si può sentire l’avvocatessa parlare con un amico che dice: “C’erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato!”. Al che, Alessandra risponde: “Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo!”. Subito dopo, tenta di giustificarsi, dicendo: “No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche”. Ed ecco che la Demichelis pronuncia delle parole di pessimo gusto: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all’inferno”. Sui social gli utenti si sono scatenati, scagliandosi contro la 34enne e riempiendo di commenti negativi il post della pagina ufficiale di “Pechino Express” raffigurante la coppia degli ‘Avvocati’.

Pechino Express: la nuova edizione

Pechino Express inizierà giovedì 9 marzo alle 21.15 in prima serata su Sky Uno e andrà avanti per dieci puntate. Alla conduzione troveremo ancora una volta Costantino Della Gherardesca, affiancato da Enzo Miccio. I concorrenti affronteranno un itinerario ricco di insidie e di imprevisti, lungo la via delle Indie. Si partirà dal Mumbai, per poi andare nella realtà dell’India, il secondo Paese più popoloso al mondo. Dopodiché, ci si dirigerà verso il Borneo Malese e la Cambogia. Il viaggio si concluderà infine nel sito archeologico di Angkor.

Le coppie della nona edizione del reality sono: