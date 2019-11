Laurel Griggs: la giovane star di Broadway è morta a soli 13 anni

Laurel Griggs, star di Broadway, è morta a soli 13 anni: l’annuncio della scomparsa, avvenuta 5 giorni fa, è stato dato oggi. La giovane attrice ha recitato anche al fianco di Scarlett Johansson ed aveva fatto diverse apparizioni al Saturday Night Live

AGGIORNAMENTO: Secondo quanto riferito dai suoi familiari al Post, Laurel avrebbe perso la vita in seguito a un pesante attacco d’asma, una crisi respiratoria irreversibile che non le avrebbe lasciato scampo.

La star di Broadway Laurel Griggs è morta a soli 13 anni. Finora la causa del decesso non è stata resa pubblica, ma la sua pagina del Dignity Memorial ha rivelato che è deceduta il 5 novembre e che i funerali si sono svolti venerdì 8 novembre. La tragica notizia è invece stata fatta trapelare alla stampa solo nella giornata odierna. La Griggs ha debuttato a Broadway all’età di sei anni in ‘Cat on a Hot Tin Roof’, al fianco di Scarlett Johansson, Ciarin Hinds e Benjamin Walker. Dopo aver lasciato il segno con ‘Cat On A Hot Tin Roof’, Griggs si è unita al cast del musical ‘Once’, dove ha interpretato il ruolo di Ivanka per 17 mesi.

La carriera dell giovane Laurel Griggs

Oltre al teatro, Laurel ha fatto diversi spot pubblicitari e doppiaggi. Alcuni dei momenti salienti della sua carriera includono anche apparizioni al Saturday Night Live e nella serie animata Bubble Guppies. Di recente l’attrice ha condiviso una sua foto fuori dagli studi della NBC dopo uno dei suoi spot su SNL, scrivendo nella didascalia: “I sogni diventano realtà”. La star in erba ha anche recitato nella commedia romantica del 2016, ‘Cafe Society’, con Steve Carrell, Kristen Stewart, Blake Lively, Parker Posey e Jesse Eisenberg. Secondo la sua pagina IMDb, la Griggs aveva la reputazione di essere “una bambina incredibilmente professionale che rispetta la sua arte e gli altri”.