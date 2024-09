Laura Freddi e Leonardo D’Amico presto sposi: invito per Bonolis

Laura Freddi, ex volto di Non E’ La Rai ed ex di Paolo Bonolis, convolerà a nozze con il suo compagno Leonardo D’Amico dopo dodici anni di storia d’amore. Ancora non si sa la data precisa delle nozze, tuttavia è certo che si terrà. In un’intervista con il magazine Di Più Freddi ha anche rivelato qualche dettaglio in più in merito al matrimonio, spiegando anche chi è stato a convincerla a fare il grande passo. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato e tutti i dettagli in merito alle nozze.

Dopo dodici anni insieme Laura Freddi e Leonardo D’Amico hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio era già nei loro progetti da un po’, tuttavia la cosa era sfumata a causa della pandemia. Adesso, invece, sembra che il grande momento stia per arrivare. Ancora non è stata rivelata la data precisa in cui si terrà la cerimonia, tuttavia è certo che i due diranno il fatidico si. A rivelarlo è stata la stessa ex protagonista di Non E’ La Rai in un’intervista recentemente rilasciata a Di Più, così come riportato anche da Leggo. Stando alle sue dichiarazioni, ad averli convinti a fare il grande passo sarebbe stata la loro bambina di sei anni, Ginevra. La piccola, difatti, ripeteva tutti i giorni ai genitori che voleva vederli sposati ed essere lei a portare le fedi. I due hanno quindi deciso di accontentarla.

L’ex volto di Non E’ La Rai ha aggiunto anche qualche altro dettaglio in merito alle nozze. Lei e Leonardo avrebbero idee diverse circa la location per il matrimonio. In particolare ha rivelato che lui vorrebbe sposarsi in riva al mare mentre lei preferirebbe una location in campagna, più bucolica ed immersa nel verde. Ha poi parlato degli ospiti, sottolineando come abbia intenzione di invitare anche i suoi ex, tra cui Paolo Bonolis con il quale è stata insieme per cinque anni. Con lui Laura ha rivelato di aver mantenuto un buon rapporto. Ci saranno poi le sue ex compagne di Non E’ La Rai, precisamente Miriana Trevisan e Cristina Quaranta.