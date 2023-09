Laura Freddi: “Come vivono davvero oggi Bonolis e Bruganelli”

Come stanno davvero le cose tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli dopo la separazione? Davvero l’ex coppia va d’amore e d’accordo nonostante la rottura? A queste domanda ha risposto Laura Freddi, non proprio una persona a caso, bensì la storica ex compagna del conduttore romano, con il quale attualmente ha ottimi rapporti. La conduttrice, inoltre, è divenuta negli anni amica della Bruganelli, spazzando via in più occasioni le voci che le volevano ‘rivali’. Anche perché, alla luce del fatto che da tempo la Freddi si è rifatta una vita, viene da chiedersi: rivali di cosa?

Al di là dei gossip fake, la presentatrice, parlando con il magazine Elle, ha spiegato che quando ha saputo della scelta di Bonolis e dell’ex moglie di troncare i matrimonio è rimasta alquanto stupita poiché credeva che fossero ben rodati e affiatati. “Diciamo che dopo tanti anni non me lo aspettavo perché pensavo che fossero veramente collaudati”, ha raccontato.

La chiamata tra Freddi e Bruganelli dopo l’annuncio della separazione

Dopodiché ha rivelato un aneddoto privato, dicendo che, nel momento in cui la notizia della fine della relazione si è diffusa, è stata inondata di richieste, fatte da giornali e riviste, affinché rilasciasse delle dichiarazioni a commento del crac matrimoniale. Lei, però, ha tenuto la bocca cucitissima:

“Quando hanno comunicato la separazione, sono stata inondata di chiamate da parte dei giornali, mi offrivano copertine e articoli per avere la mia opinione. Ho rifiutato tutto e ho subito chiamato Sonia dicendole: “Guarda che se esce qualcosa non sono le mie parole“. Lei mi ha tranquillizzato assicurandomi che entrambi erano molto sereni”.

E oggi? Come stanno Bonolis e la Bruganelli. Tutto rosa e fiori come sembra? Vacanze insieme, supporto reciproco in ambito lavorativo e quant’altro? Pare proprio che sia così. “Sono due persone intelligenti che sanno proteggere i figli e, nonostante la separazione, hanno un rapporto speciale che li porta a stare comunque insieme. Il resto è tutto chiacchiere e la gente con troppa superficialità dà giudizi senza capire che può ferire le persone”, ha concluso Laura Freddi, confermando il legame stretto rimasto tra il conduttore e l’imprenditrice.

Laura Freddi e quella volta che ha sostituito Sonia Bruganelli al GF Vip

Circa un anno e mezzo fa Sonia Bruganelli si è assentata per qualche puntata dal GF Vip. Al suo posto fu individuata proprio Laura Freddi come sua sostituta temporanea. Inizialmente si parlò di un colpo basso di Alfonso Signorini nei confronti dell’opinionista. Emerse poi che fu la stessa imprenditrice a consigliare al programma di arruolare la showgirl.

Per quel che riguarda la vita sentimentale, la Freddi oggi è legata a Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley. La coppia ha avuto una figlia il 3 gennaio 2018.