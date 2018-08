Laura Chiatti, la virilità di Marco Bocci: “Va vista sotto le coperte”

Laura Chiatti, stuzzicata sulla virilità di Marco Bocci, si lascia sfuggire il ‘pepe’: “Va vista sotto le coperte bella mia…”

Laura Chiatti e il commento tutto pepe sulla virilità di suo marito Marco Bocci: inutile dire che dopo le parole rilasciate dall’attrice una nuvola di fan rosa hanno gongolato e, senza essere troppo impertinenti, pure fantasticato. Ma perché la dolce Laura è finita a parlare della mascolinità del suo uomo? Tutto è partito nel momento in cui ha postato su Instagram una foto di Marco – dal forte tasso di machismo (qui sotto) – mentre era impegnato sotto il sole cocente a pulire il giardino con l’aspirafoglie: jeans, bretelle e niente maglietta. Senza dubbio un bel vedere per le donzelle affezionate all’attore. Una fan, però, è andata controcorrente, mettendo in dubbio la virilità di Bocci. A questo punto la moglie è intervenuta…

Marco Bocci e l’orecchino che stuzzica la risposta di Laura: “Ma sembrerà a te che perde virilità…”

Una fan molto attenta e con gusti sui generis (per carità, legittimi), ha scritto alla Chiatti che la virilità del suo uomo viene meno per un dettaglio. Quale? L’orecchino che si vede nella foto in questione sull’orecchio destro. Laura non è proprio d’accordo e così ecco che arriva con il pepe: “Ma ti sembrerà a te che perde virilità… Io amo gli uomini con gli orecchini, la virilità va vista sotto le coperte bella mia, non con i ciondoli appesi alle orecchie”. La stilettata dell’attrice non ha nulla di volgare, ma certo sottintende che l’aitante Bocci ha virilità da vendere ovunque. L’intervento non poteva che generare un’ondata di spifferi da parte delle fan: “Concordo”, “Hai vinto”, “Muoio”, “Io purtroppo sotto le coperte con lui non ci posso stare però garantisco che orecchino o no la sua virilità si vede… eccome se si vede”….

Laura: il regalo per i 40 anni del marito e gli sfoghi contro Sandro Mayer per un pancino sospetto che non c’è

L’attrice umbra negli scorsi giorni è finita al centro della cronaca rosa in un paio di occasioni. La prima è stata assai piacevole, visto che si è parlato del delizioso regalo che ha donato al marito per i 40 anni da poco compiuti; la seconda è stata invece più scomoda. Infatti, dopo che la rivista Di Più diretta da Sandro Mayer ha pubblicato delle foto in cui veniva sbandierato un pancino sospetto di Laura, quest’ultima è andata su tutte le furie, usando toni e parole durissime nei confronti del magazine e di Mayer.