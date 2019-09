Laura Chiatti a Venezia senza Marco Bocci: il commento di Francesco Arca

Laura Chiatti e Francesco Arca: in che rapporti sono rimasti

Laura Chiatti è sbarcata al Festival del Cinema di Venezia 2019. L’attrice umbra ha sfilato sul red carpet da sola, senza il marito Marco Bocci, impegnato col lavoro. Per l’occasione l’interprete – ospite della quinta edizione del Filming Italy Best Movie – ha indossato un lungo abito color oro firmato Etro. Un look (foto più in basso) che ha raccolto molteplici consensi su Instagram e che è piaciuto tanto pure all’ex fidanzato della Chiatti, il collega Francesco Arca. L’ex tronista di Uomini e Donne commenta spesso le foto di Laura e anche questa volta non ha potuto fare a meno di dire la sua sulla mise della Chiatti, decisamente sfavillante e glamour.

Francesco Arca commenta il look di Laura Chiatti

“La più bella a Venezia”, ha scritto Francesco Arca a proposito della presenza dell’ex fidanzata Laura Chiatti all’evento cinematografico più importante in Italia. Pronta la replica della diretta interessata: “Amore grazie”. I più maliziosi hanno subito ipotizzato un presunto ritorno di fiamma ma nulla di più falso: Arca e Laura sono praticamente fratello e sorella! Dopo la fine della loro storia d’amore – durata dal 2006 al 2009 con tanto di convivenza – Francesco e la Chiatti hanno mantenuto un forte legame che ha coinvolto i loro attuali compagni: l’ex corteggiatrice Irene Capuano e Marco Bocci. I quattro, con i loro rispettivi figli, escono spesso insieme e di recente si sono concessi pure qualche giorno di vacanza al mare, tra Sabaudia e San Felice Circeo.

Laura Chiatti: “Con Francesco Arca c’è grande affetto”

“Ho mantenuto ottimi rapporti con Francesco. Ci frequentiamo con i nostri rispettivi partner e figli. Dopo l’amore è rimasto un grande affetto. È una cosa molto bella”, ha detto tempo fa Laura Chiatti.