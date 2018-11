Laura Chiatti, scoppia la polemica sulle preghiere: furia dell’attrice

Laura Chiatti, scoppia la polemica sulle preghiere. L’attrice è una furia: “Ho passato 60 giorni in ospedale in tre mesi, non rompete i cog…”

Laura Chiatti è una furia. A scatenare il malumore dell’attrice è stato un commento di un suo follower su Instagram che, dopo aver visto l’ultima foto della moglie di Marco Bocci in un centro commerciale con i figli, le ha intimato che dovrebbe spendere le domeniche in modo migliore. Come? In una chiesa, “nella pace e nella misericordia di Dio”. Motivo? “Per accrescere certi valori”. Il consiglio del fan non è per nulla piaciuto alla Chiatti che ha scritto una sostanziosa e furente risposta, mettendo ben in chiaro il suo pensiero sulla questione.

La moglie di Marco Bocci non ci sta: lo sfogo su Instagram

“Ho passato 60 giorni in un ospedale in 3 mesi, prego anche se non in chiesa”, ha esordito Laura. “Dici che ho peccato molto oggi che invece di andare in processione, li ho portati al centro commerciale a giocare? Pensi sia molto grave?”. Poi la dura chiosa finale: “Andate a leggere le notizie di cronaca di tutti i giorni, e pregate per quelle cose lì, invece di rompere i cog….ni alle persone che neppure conoscete, e delle quali non sapete un c….zo”. L’intervento della moglie di Marco Bocci è stato accolto favorevolmente da centinaia di fan, che l’hanno sostenuta e appoggiata su quanto esternato.

Laura Chiatti combattiva e in prima linea sui social

Non è la prima volta che l’interprete perugina affronta in prima linea commenti opinabili di alcuni suoi fan social. Ad esempio, qualche settimana fa, non aveva per nulla digerito alcune critiche di coloro che le sconsigliavano di dormire assieme ai figli. “Io amo dormire con i miei figli, il loro odore è vita”, aveva scritto la Chiatti, che, spazientita, aveva poi alzato il tono: “Cresceranno presto, diventeranno uomini, e dormiranno soli tutta la vita o di certo con qualcuno che non sarà la mamma… Non darmi consigli, la mia è una scelta. Riguardo il ciuccio, idem. Hai mai visto un uomo con il ciuccio? Prima o poi lo toglierà. Per il resto, do io un confutino a te. Ogni mamma sa qual è la cosa migliore per i propri figli, pensa ai tuoi che ai miei ci penso io”.