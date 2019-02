Laura Chiatti piange a Verissimo, poi parla del terzo figlio con Marco Bocci

Laura Chiatti a Verissimo promuove il film Un’avventura e parla del terzo figlio

Laura Chiatti è tornata a Verissimo per promuovere il suo nuovo film, Un’avventura. Ma l’ospitata da Silvia Toffanin è stata anche occasione per parlare dei recenti problemi personali. L’attrice umbra ha dovuto prima fronteggiare la malattia del marito Marco Bocci, poi quella della madre. Per fortuna tutto è finito nel migliore dei modi ma questi drammi hanno reso Laura più ansiosa e ipocondriaca. Proprio vedere il filmato che raccontava le recenti disavventure ha commosso la Chiatti, che non è riuscita a trattenere le lacrime. “Non vengo più”, ha scherzato la 38enne.

Verissimo: Laura Chiatti è diventata ipocondriaca

“Nell’ultimo anno e mezzo mi sono accadute cose non belle. Marco ha avuto un problema di salute serio che si è risolto bene. Dopo un mese è toccato a mia madre e la cosa mi ha scombussolato. Ho fermato tutto fino a quando non mi hanno garantito che si sarebbe ripresa. Mia madre e mio marito sono due forze della natura, sono sempre positivi. Io, invece, vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Sono diventata un’ipocondriaca. Adesso se ho mal di stomaco temo che sia qualcosa di più grave”, ha ammesso Laura Chiatti a Verissimo.

Laura Chiatti vorrebbe avere un altro figlio da Marco Bocci

Mamma felice di Enea e Pablo – rispettivamente di 4 e 2 anni – Laura Chiatti non ha nascosto a Verissimo la voglia di avere un altro figlio. “Mi piacerebbe tanto un terzo figlio. Ma avere già due figli non è facile, è un grande impegno. Marco è perentorio su quest’argomento: lui è felice con due figli. Vedremo, magari tra due-tre anni- Anche se il tempo passa e io non sono più così giovane”, ha sottolineato.