Laura Chiatti affranta, grave lutto in casa dell’attrice: il messaggio commuove i fan

Lutto per Laura Chiatti: il messaggio dell’attrice e le parole d’affetto dei fan

Questo non è sicuramente un buon giorno per Laura Chiatti che, oggi, è costretta a fare i conti con un grave lutto nella sua famiglia. L’attrice e moglie di Marco Bocci, infatti, ha fatto sapere ai propri follower di aver perso la sua amata “nonnina” in queste ore. Il suo personale addio, sui social, Laura Chiatti lo ha voluto dare postando una foto di lei bambina in braccio alla nonna. L’immagine è stato poi accompagnata da un breve ma toccante messaggio: “Fai buon viaggio nonnina”. Il suo annuncio, inevitabilmente, ha smosso molti dei suoi fan che, di tutta risposta, hanno scritto messaggi d’affetto all’attrice. In pochi minuti, infatti, moltissimi sono stati i commenti lasciati sotto l’immagine della Chiatti.

È morta la nonna di Laura Chiatti: anche i Vip esprimono il proprio cordoglio

Le parole di Laura Chiatti sono anche arrivate ai cuori dei più famosi. Tra i vari commenti degli utenti, difatti, sono arrivati a esprimere il proprio cordoglio anche alcuni volti noti al pubblico del piccolo schermo. Alessia Marcuzzi, Melita Toniolo ed Elena Santarelli, per esempio, sono state tra le prime a mostrarsi vicine al dolore dell’attrice. Forse le persone sui social, a volte, possono non dare sempre il meglio di sé ma, in questi casi, se anche solo un messaggio può far sentire meno sola una persona che soffre…bene, allora ben venga.

Laura Chiatti dopo il ricovero in ospedale di Marco Bocci un altro duro colpo: mesi difficili per l’attrice

Questi ultimi mesi non sono stati di certo facili per Laura Chiatti. Il ricovero in ospedale del marito, i momenti di tensione, la ripresa e adesso la morte della nonna hanno sicuramente messo a dura prova l’attrice. In tutto questo periodo, però, è anche vero che non le è mai mancato il supporto della sua famiglia (compreso quello di Marco). L’amore incondizionato che ha fatto da sfondo alla sua vita, dunque, siamo sicuri che oggi l’aiuterà a farsi forza ma, soprattutto, a rispondere a questo lutto con le giuste riserve e la forza di volontà che serve.