Laura Chiatti: la dedica speciale per il marito Marco Bocci

La dedica di Laura Chiatti per il suo Marco Bocci

Appena qualche giorno fa, il 4 di Agosto, Marco Bocci ha spento 40 candeline. L’attore diventato famoso al pubblico italiano soprattutto per i suoi ruoli nelle serie televisive come Squadra Antimafia e Solo. Anche in occasione del compleanno di Marco Bocci non si sono fatti attendere gli auguri di Laura Chiatti, che a distanza di due giorni fa ancora una dedica a suo marito. “Quanto in mezzo a mille persone, ci solo i suoi occhi, allora è amore“ ha scritto Laura Chiatti su Instagram pubblicando una foto di lei e Marco Bocci mentre si danno un dolce abbraccio durante la festa di compleanno organizzata per l’attore. Foto e dedica dimostrano, ancora una volta, il vero amore che lega Laura Chiatti e Marco Bocci.

Il regalo di Laura Chiatti per Marco Bocci

Anche per il compleanno di Marco Bocci, Laura Chiatti ha scritto qualcosa sui social. “Felice compleanno amore mio” ha scritto l’attrice. Marco Bocci, invece, ha mostrato il regalo fatto dalla moglie. “E poi tua moglie ti fa trovare il casco di Ayrton Senna” ha scritto Bocci, mostrando il boomerang con il suo prezioso regalo da grande fan del mondo delle auto e della Formula 1. “Nulla è prezioso come te” ha commentato Laura Chiatti sotto al post del marito.

Laura Chiatti e Marco Bocci sempre più innamorati

Laura Chiatti e Marco Bocci si sono sposati nel 2014. Dal loro matrimonio sono nati due bambini: Enea e Pablo. La Chiatti e Bocci sono una coppia più che unita e innamorata e lo dimostrano anche queste romantiche frasi che i due si dedicano sui social.