Laura Barriales: perché è sparita dalla tv e cosa fa oggi con il marito

Che fine ha fatto Laura Barriales? L’ultima apparizione tv della soubrette spagnola risale al 2017, quando ha partecipato in qualità di concorrente a Celebrity Masterchef. Oggi ha 39 anni ed è lontana dal piccolo schermo da tempo, dopo aver lavorato a tanti programmi e serie televisive. In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna la showgirl ha spiegato di aver momentaneamente lasciato il mondo dello spettacolo per fare la moglie e la mamma.

Dal marito, l’uomo d’affari ticinese Fabio Cattaneo, ha avuto due figli: Melania, 3 anni, e Romeo, quasi uno. La coppia vive in Svizzera, a Lugano, dove Laura Barriales ha trovato una vera e propria oasi di pace e serenità. A tal proposito ha dichiarato:

“Non ho paura di girare in monopattino con mia figlia, a volte lascio il passeggino in un angolo della strada e poi lo ritrovo lì. Non mi capita in nessuna altra parte d’Europa”

Laura Barriales ha assicurato che non le pesa aver rinunciato al suo lavoro e che è contenta del suo nuovo impegno privato. Per anni ha sofferto di solitudine ed era dedita solo ed esclusivamente alla carriera. Poi l’incontro con Fabio, che ha completamente stravolto la sua vita.

In futuro Laura Barriales non esclude di tornare in televisione, magari quando i suoi bambini saranno un po’ più grandi. Di sicuro la spagnola non ha alcuna intenzione di apparire in un reality show: è un genere che non le piace particolarmente.

Chi è il marito di Laura Barriales

Fabio Cattaneo, il marito di Laura Barriales, è un uomo d’affari che dopo aver studiato finanza a Londra ha creato una società per poi dedicarsi ad altro. Da qualche anno, infatti, si occupa di commercio di vini rari. Di recente ha venduto la bottiglia più cara al mondo, dal valore di un milione di franchi, più di 900mila euro. Un’attività che la Barriales supporta in pieno.

La carriera di Laura Barriales

Nata a Leon, in Spagna, Laura Barriales è approdata in Italia grazie al lavoro nel mondo della moda. Poi sono arrivati i primi contratti pubblicitari e nel 2006 il debutto televisivo a I Raccomandati di Carlo Conti, accanto a Pamela Camassa. Successivamente è apparsa in tanti altri programmi, tra cui Mezzogiorno in famiglia su Rai Due. Laura ha lavorato pure come attrice: è stata protagonista di Squadra mobile su Canale 5.