Lara di Temptation Island: il messaggio che non ti aspetti per Fabio Ferrara

Temptation Island: dopo la fine del programma Lara Zorzetto scrive a Fabio Ferrara, ex di Ludovica Valli

Tempo di saluti e ringraziamenti per i protagonisti di Temptation Island. All’appello non è mancata Lara Zorzetto, l’ormai ex fidanzata di Michael. La bionda stilista ha voluto ringraziare su Instagram Raffaella Mennoia, a capo della redazione del programma condotto da Filippo Bisciglia, ma pure Fabio Ferrara. Quest’ultimo si è fatto conoscere al grande pubblico nelle vesti di corteggiatore di Ludovica Valli a Uomini e Donne. Dopo la fine della storia d’amore con la sorella di Beatrice, Fabio è entrata nel team della Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi. E da due anni, ormai, segue tutte le varie fasi del Trono Over e, per l’appunto, di Temptation. Ma cosa ha scritto di preciso Lara a Fabio?

Condividendo uno scatto insieme a Ferrara, Lara Zorzetto ha scritto in una storia di Instagram: “Ti voglio bene. Grazie perché a qualsiasi ora ci sei. Ci sei con i tuoi consigli che vanno al di fuori di questo percorso. Perché sei solare e divertente. Sei simpatico e un rompi p…e che non mi fai pubblicare foto ahahah… Perché ti odio che sei altissimo e ti ruberei 40 cm così da non sentirmi una nana da giardino ahahah. Semplicemente grazie perché ci sei. E non c’è cosa più bella. E perché penso di aver parlato più con te che in tutta la mia vita, per questo penso che ti farò una statua”.

Temptation Island: Fabio Ferrara non ha ancora replicato

Per il momento non è ancora arrivata nessuna replica da parte di Fabio Ferrara. Pur essendo molto presente sui social network, l’ex corteggiatore è rimasto un ragazzo semplice e riservato. Tanto che dopo la fine della storia d’amore con Ludovica, non si è saputo più nulla della sua vita privata. Di recente si è parlato di un flirt con una certa Patricia, ma niente è stato confermato.