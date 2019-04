L’Aquila – Grandi speranze, Carlotta Natoli si svela: il valore della fiction

L’Aquila Grandi speranze, Carlotta Natoli parla della nuova fiction di Rai Uno

Da martedì 16 aprile su Rai Uno in prima serata andrà in onda la prima puntata della fiction L’Aquila – Grandi speranze, con Carlotta Natoli. La trama racconta la ricostruzione della città, colpita da un terribile terremoto il 6 aprile del 2009. L’evento non sconvolse solo la ragione Abruzzo, ma l’Italia intera e ora questa fiction, sotto la regia di Marco Risi, ripercorre i tragici momenti che vedono protagonisti gli abitanti del posto. Oltre Carlotta, nel cast troviamo anche Giorgio Tirabassi, Donatella Finocchiaro, Valentina Lodovini, Luca Barbareschi, Francesca Inaudi ed Enrico Ianniello. A parlare della fiction è la Natoli, attraverso un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni. L’attrice, che viene riconosciuta per il ruolo di Angela di Distretto di polizia, afferma che questa serie ha “un valore sociale”, sicuramente molto forte. Secondo la Natoli, anche gli attori possono in qualche modo riportare l’attenzione della popolazione “su cose che non funzionano”. Ma non solo, Carlotta ha voluto prendere parte alla fiction anche per “un motivo sentimentale”.

L’Aquila Grandi speranze, il valore sentimentale per Carlotta Natoli

Non solo per il valore sociale, ma anche per un motivo sentimentale, Carlotta ha scelto di prendere parte alla fiction. Marco Risi, regista della serie, aveva recitato insieme a suo padre Piero Natoli in L’ultimo Capodanno. Per tale motivo, far parte di questo cast rappresenta per Carlotta un fattore molto importante. La passione per il cinema l’ha ereditata proprio dal suo papà, come l’umanità e l’ironia. Sono in tutto ben 22 le fiction che la Natoli ha girato per la televisione. Ma il ruolo che è rimasto impresso nella mente degli italiano è quello di Angela di Distretto di polizia. Le persone, ancora oggi, la fermano riconoscendola proprio in questo personaggio. Lei ammette di restare stupita ogni volta che accade.

Carlotta Natoli, il rapporto con i fan: riconosciuta per strada come Angela di Distretto di polizia

Carlotta ha anche segnato la sua carriera con il ruolo della dottoressa Lisandri in Braccialetti Rossi. I ragazzi la riconoscono anche in questi vesti. Sono tanti i fan che la fermano per strada per un selfie, ma ricorda che inizialmente questa la imbarazzava parecchio. Con il passare degli anni ha imparato a simpatizzare con il suo pubblico: “Questo lavoto in fondo lo facciamo per gli altri, per emozionarli, altrimenti sarebbe solo narcisistico”.