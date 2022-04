Lapo Elkann e il Boeing: così ha salvato 150 ucraini, 10 cani e 5 gatti

Lapo Elkann in prima linea per dare supporto alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra scatenata dalla Russia

Lapo Elkann si sta impegnando in prima persona per salvare le persone in fuga dalla devastante guerra scatenata dalla Russia sull’Ucraina. Il rampollo di casa Agnelli, attraverso i suoi profili social, nelle scorse ore ha reso noto di essere riuscito ad affittare un Boeing per trasportare 150 persone fuori dal conflitto. L’aereo è diretto in Portogallo, paese di origine di Joana Lemos, la moglie dell’imprenditore. L’operazione è stata resa possibile grazie alle donazioni pervenute alla FondazioneLAPS, realtà fondata da Elkann nel 2017 che ha il fine di dare sostegno concreto a iniziative benefiche a tutela dei bambini nati in famiglie economicamente svantaggiate, vittime di abusi o con bisogni educativi particolari.

“Per il nostro matrimonio Joana e io abbiamo chiesto ai nostri ospiti di fare una donazione a FondazioneLAPS. Con la somma raccolta abbiamo affittato un boeing per portare in Portogallo 150 ucraini, 10 cani e 5 gatti salvandoli così dalla guerra”. Così su Twitter Lapo Elkann, nel rendere noto l’operato della fondazione.

Per il nostro matrimonio Joana e io abbiamo chiesto ai nostri ospiti di fare una donazione a #FondazioneLAPS. Con la somma raccolta abbiamo deciso di supportare il Popolo ucraino con diverse azioni. Oggi abbiamo affittato un Boeing ✈️ pic.twitter.com/6rLn5OHmxy — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 25, 2022

No nosso casamento eu e a Joana pedimos aos nossos convidados que fizessem uma doação à #LAPSFoundation. Com o dinheiro angariado, decidimos apoiar o povo ucraniano com várias acções. Hoje alugámos um boeing ✈️ pic.twitter.com/B7s9lqhvYO — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 25, 2022

Come prima accennato le persone messe in salvo saranno portate in Portogallo. Motivo? Perché è lì che dimora Lapo da quando ha sposato Joana, ex campionessa di rally con la quale è convolato a nozze il 7 ottobre scorso.

L’iniziativa dell’imprenditore a favore del popolo ucraino arriva dopo le parole di condanna che ha riservato alla guerra in atto. In particolare Lapo si è schierato contro l’aggressione di Mosca. Non solo a parole ma anche nei fatti: poche settimane fa aveva deciso di sospendere la distribuzione in Russia degli occhiali Italia Independent, in segno di piena e totale solidarietà con il popolo ucraino.

In quel frangente aveva spiegato che la scelta derivava dal fatto di volere dare concretezza alla sua vicinanza, inclusa quella del popolo italiano, al popolo ucraino.

Lapo stregato da Joana: così sono arrivate le nozze

La love story tra Lapo e Joana è iniziata grazie a una passione che hanno in comune, anzi quasi una devozione. Entrambi sono impegnati nel sociale. Il primo incontro ha infatti avuto luogo nel corso di una cena di beneficenza organizzata dagli zii di Elkann nel 2020, in Portogallo. Il rampollo ha subito compreso che l’ex pilota di rally sarebbe stata la donna della sua vita. Da qui le nozze celebrate il 7 ottobre 2021. Elkann, in più occasioni, ha ripetuto che Joana è stata la sua ancora di salvezza, la donna che lo ha cambiato in positivo.