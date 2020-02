L’amica geniale 2, anticipazioni terza puntata: i Solara scoprono Lila e Nino

Cosa succede nella terza puntata de L’amica geniale 2: Lila e Nino amanti, la reazione di Lenù

Svolta inaspettata nelle puntata della seconda stagione de L’amica geniale. Complice una vacanza a Ischia Lila e Nino Sarratore diventano amanti. Con grande rammarico di Lenù, che ha fatto il possibile per andare sull’isola campana pur di incontrare il ragazzo che ama da sempre. Ma sia Lila sia Nino sono incuranti del vero sentimento di Lenù e si lasciano andare alla passione. I due hanno delle affinità elettive, una certa complicità, che li porta presto a vivere una passione segreta. Per la prima volta Lila ama e si sente amata e vive questa relazione con trasporto e determinazione. Anche Pinuccia, la cognata di Lila, si innamora a Ischia: sebbene sia incinta di Rino la ragazza inizia a provare una certa attrazione per Bruno Saccavo e per questo decide di rientrare a Napoli.

Lenù perde la verginità a Ischia, sull’isola appare Michele Solara

La relazione tra Lila e Nino Sarratore – che continua a Napoli dopo l’estate – manda in pezzi Lenù a L’amica geniale 2. La Greco si vendica andando a letto – per la prima volta – con una persona che detesta da tempo. Nel frattempo sull’isola arriva pure Michele Solara con la fidanzata Gigliola: la coppia vede Lila e Nino mano nella mano. Un segreto che Michele sceglie di svelare a Stefano solo in un secondo momento, creando così nuovi problemi nel matrimonio tra il Carracci e Lila.

A L’amica geniale 2 torna Antonio, ex fidanzato di Elena Greco

Nella terza puntata de L’amica geniale 2 riappare Antonio Cappuccio, l’ex fidanzato di Lenù. Il ragazzo torna scosso dal militare e comincia a lavorare per i Solara, nonostante le ruggini del passato. E a proposito dei Solara, Lila accoglie la richiesta di Michele e va a lavorare al negozio di scarpe di piazza dei Martiri.