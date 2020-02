Cosa succede nella seconda puntata de L’amica geniale 2: le anticipazioni

Diventa sempre più intrigante la seconda stagione de L’amica geniale. Nella seconda puntata di Storia del nuovo cognome – che va in onda su Rai Uno lunedì 17 febbraio e racchiude gli episodi 3 e 4 – Lila perde il bambino che aspetta da Stefano e si concede un viaggio a Ischia con Lenù. Un viaggio che cambia per sempre le loro vite e che rischia di spezzare la loro amicizia. L’artefice è Nino Sarratore, il ragazzo di cui Elena Greco è innamorata fin da bambina. Un sentimento che però Lila non ritiene così profondo e ben radicato nel cuore dell’amica tanto da iniziare una relazione clandestina proprio con Nino, che nasconde un’anima oscura e subdola proprio come il padre, il poeta Donato Sarratore (a proposito, vi avvisiamo che sta per tornare in scena pure lui).

Lila e Lenù a Ischia: Stefano Carracci viene tradito dalla moglie

Dopo le violenze e i soprusi che è costretta a subire dal marito Stefano Carracci, sposato per errore, Lila decide di reagire. E così comincia a darsi da fare con l’attività di famiglia, lasciando ancora una volta sbalorditi i Solara e soprattutto Michele. Che nonostante la relazione con Gigliola comincia a provare una vera e propria ossessione per Lila, che non è di certo interessata all’uomo, che disprezza insieme al fratello Marcello.

Lila e Nino Sarratore diventano amanti ne L’amica geniale 2

Durante la vacanza a Ischia Lila e Nino Sarratore diventano amanti e questo turba profondamente Lenù, che decide di vendicarsi del ragazzo. Intanto Pinuccia è incinta di Rino ma sull’isola campana resta anche lei profondamente affascinata da un’altra persona, ovvero Bruno, che è un amico di Nino.