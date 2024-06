Lamborghini fiume in piena: bordata a Shakira e ‘mai come Fedez’

Elettra Lamborghini non le manda mai a dire e nell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera si racconta con estrema sincerità. L’occasione è l’uscita del suo nuovo brano Dire, fare baciare, in cui duetta con Shade. Ma la bella cantante non si lascia sfuggire qualche indiscrezione. Durante la chiacchierata, infatti, la Lamborghini tira in ballo la popstar Shakira e persino Fedez. Si lascia poi sfuggire anche qualche commento sui suoi colleghi cantanti.

Chiara Maffioletti, la giornalista, le chiede di spiegare come abbia scelto il sound del suo nuovo pezzo. Elettra racconta di aver chiesto consiglio ai suoi followers, che le hanno suggerito di essere semplicemente se stessa. Poi specifica che lei non sarebbe in grado di scrivere i suoi pezzi e che si affida da anni al suo team di esperti (quanti sarebbero così onesti nel dichiararlo?). Ma arriviamo alla parte più interessante.

Quando la giornalista le chiede :“Nel brano dice che vuole essere trattata da regina per non far finire chi sta con lei come Shakira: lasciata.” la Lamborghini prontamente risponde:” Ma sì, lo dico per scherzare. Non mi sento per nulla una regina anche se mi hanno definito la twerking queen” bypassando con grande intelligenza la domanda e i riferimenti alla cantante colombiana.

Poi l’argomento diventa Fedez, perché la giornalista chiede ad Elettra se lei manderebbe mai dei messaggi agli ex tramite le sue canzoni. Proprio come hanno fatto sia il rapper milanese – ormai ex di Chiara Ferragni – che Shakira. La risposta a riguardo non lascia dubbi:

Non lo farei mai, se passano dei messaggi nelle mie canzoni sono casuali. Poi non ho niente da dire, sono sposata da anni. Però la musica ha bisogno di hype, di marketing: dietro una canzone c’è un piano commerciale.

È chiaro che la Lamborghini conosca bene le dinamiche commerciali che ci sono dietro alla pubblicazione di un nuovo disco. Sa bene che alcuni suoi colleghi utilizzano stratagemmi di quel tipo per suscitare interesse verso il proprio lavoro. Gli stessi colleghi che, spesso, la guardano con un certo snobismo e ai quali la Lamborghini si riferisce come segue:

Alcuni artisti sono troppo lamentosi, io dico di prenderla con più tranquillità e vivo la vita con ironia. Ad altri rode che le scelte fatte per acchiappare il pubblico alla fine funzionano, ma per fare musica ormai non basta più una bella canzone. Io stessa a volte mi sento una boomer.

Elettra Lamborghini: è il momento delle cantanti donne!

La nostra Regina del Twerk parla anche delle sue colleghe donne come Annalisa ed Elodie e di come finalmente si sia aperto un varco decisamente interessante per il genere femminile. Suggerisce inoltre che ci siano molte più collaborazioni al femminile, proprio per sugellare questo potere.

Poi parla anche del rapporto con il proprio corpo affermando quanto segue: “Me ne sono sempre fregata: il twerk è un ballo, è come se si criticasse una spaccata. Io non mi scandalizzo di niente e per me nulla è imbarazzante.” Ed è proprio vero quest’ultimo concetto. Noi donne dovremmo imparare a fregarcene di più e a provare felicità per i successi delle nostre colleghe. Con questa base il genere femminile arriverebbe facilmente a conquistare il mondo.