Lamberto Sposini, compleanno con la figlia e con l’amico Enrico Mentana

Lamberto Sposini spegne 68 candeline: arrivano gli auguri speciali di Enrico Mentana che lo ha festeggiato con la figlia Matilde

Tanti auguri a Lamberto Sposini, che nella giornata di ieri 18 febbraio 2020 ha spento 68 candeline. A festeggiare il giornalista c’è stato anche ‘Il Direttore’ Enrico Mentana, che ha postato una foto dell’amico in compagnia della figlia Matilde. “Padre e figlia, magic moment”, il flash del direttore del Tg di La7 che, sempre ieri sera, dopo aver chiuso la puntata del telegiornale, si è diretto all’abitazione del collega per stargli vicino nel ‘suo’ giorno speciale. Mentana, già in chiusura del Tg, aveva ricordato Lamberto, facendogli gli auguri anche in diretta.

68 candeline per il giornalista

Era il 29 aprile 2011 quando Sposini fu colpito da un ictus, a cui fece seguito un’emorragia cerebrale. Il fatto avvenne poco prima che iniziasse uno speciale della trasmissione La vita in diretta dedicato alle nozze tra il principe William e Kate Middleton. Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, affrontò un delicato intervento chirurgico per la riduzione dell’emorragia. Il 21 giugno 2011 uscì dalla terapia intensiva, mentre l’11 luglio 2011 fu trasferito nella clinica riabilitativa “Santa Lucia” a Roma. Nel mese di novembre fu poi portato in una clinica privata in Svizzera.

Lamberto Sposini, come sta oggi

Dopo un periodo trascorso a Umbertide, nella natia Umbria, Sposini si è trasferito a Roma per proseguire le terapie di riabilitazione. Il 19 marzo 2015 è poi stato vittima di un incidente: una caduta gli ha procurato la frattura dell’omero. Il giornalista ha quindi dichiarato di non voler tornare in televisione. Oggi Sposini ha recuperato la motricità e le facoltà cognitive, ma soffre di afasia e agrafia (difficoltà a parlare e scrivere). Sulle sue condizioni, la famiglia e lui stesso hanno sempre mantenuto molto riserbo.