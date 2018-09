Lamberto Sposini a Domenica Live: sorpresa per Barbara d’Urso

Come sta oggi Lamberto Sposini: il bacio con Barbara d’Urso su Instagram

Gradita sorpresa per Barbara d’Urso prima della diretta di Domenica Live. La conduttrice ha ricevuto nei camerini la visita di Lamberto Sposini, l’ex giornalista e conduttore Rai. La napoletana lo ha confessato in collegamento al Tg5, sottolineando di essere al settimo cielo per aver rivisto l’amico e collega, che sente frequentemente. “Io e tutto il pubblico presente in studio siamo ancora emozionati. Abbiamo ricevuto questa bella sorpresa da parte di Lamberto, che è un uomo meraviglioso e sta benissimo“, ha detto Barbarella alla giornalista Simona Branchetti. Sposini ha poi condiviso sul suo account Instagram il selfie di un bacio con la d’Urso. “Barbara d’Urso smack”, ha scritto l’uomo.

Le condizioni di salute di Lamberto Sposini

Dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito nel 2011 durante una puntata de La vita in diretta – che conduceva all’epoca con Mara Venier – Lamberto Sposini ha messo da parte la sua lunga carriera di giornalista e conduttore. Sposini ha dovuto affrontare un lungo iter di cure e terapie, ma oggi, all’età di 66 anni, sta meglio. E anche se non è tornato a lavoro, Lamberto si sta concentrando sulla famiglia e sulle sue passioni. Come la Juventus, della quale non perde neppure una partita, e la lettura.

Lamberto Sposini: il legame con Barbara e Mara Venier

Non solo Barbara d’Urso, in questi anni lontano dal piccolo schermo Lamberto Sposini è rimasto in contatto pure con Mara Venier. Quest’ultima ha salutato l’amico qualche giorno fa, durante un collegamento con La vita in diretta di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi.