L’Allieva 4 si farà? Cosa ha deciso Alessandra Mastronardi, parla l’attrice

Interpellata dal settimanale Grazia Alessandra Mastronardi ha finalmente svelato il futuro de L’Allieva, la fiction di Rai Uno che l’ha vista protagonista per ben tre stagioni. Da qualche mese si parla di una quarta stagione solo con la Mastronardi, senza il partner e amico Lino Guanciale (impegnato in altri progetti televisivi e cinematografici). Ebbene niente di più falso: Alessandra non tornerà ad indossare i panni di Alice Allevi.

“L’Allieva 4 non ci sarà più”, ha assicurato la Mastronardi, chiarendo una volta per tutte che la quarta stagione della serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola non è in cantiere (video più in basso).

Alessandra Mastronardi è soddisfatta del finale de L’Allieva e dopo aver interpretato per un lungo periodo il personaggio di Alice Allevi è pronta a voltare pagina. In questi mesi è impegnata a girare un film sulla nota ballerina Carla Fracci ed è sempre più richiesta in Italia e all’estero.

Non solo: Alessandra Mastronardi è intenzionata a fermarsi per un breve periodo per allargare la famiglia. A 35 anni l’idea di diventare mamma si fa sempre più forte. E Alessandra ha trovato l’uomo giusto, l’attore scozzese Ross McCall.