L’Allieva 3, Claudio ha tradito Alice? Anticipazioni quarta puntata

Continua la crisi a L’Allieva 3 tra Alice Allevi e Claudio Conforti, detto CC. I due sono sempre più distanti a causa del lavoro. L’ex allieva è ora l’assistente della Suprema Andrea Manes e questo spinge la ragazza a prendere le distanze dal suo futuro marito. Il matrimonio è infatti sempre più a rischio e spunta addirittura l’ombra di un presunto tradimento. Claudio ha tradito Alice perché stanco della solitudine e delle incomprensioni ormai all’ordine del giorno? Il dubbio attanaglia il personaggio interpretato da Alessandra Mastronardi, che si allontana definitivamente dal fidanzato. I nuovi due episodi della serie –Morte di un trapper e Ferro 9 – andranno dunque in onda il prossimo 25 ottobre, come sempre alle 21.20 circa su Rai Uno.

L’Allieva 3 anticipazioni trama settimo episodio: Morte di un trapper

Alice è distrutta per i sospetti sul tradimento di Claudio e gli restituisce l’anello di fidanzamento, mandandolo su tutte le furie. Per tirarla su, la Wally la coinvolge nel suo progetto segreto e Silvia suggerisce rappresaglie. Intanto un famoso trapper viene ucciso poco prima di un concerto e la difficile perizia viene affidata alla Suprema in persona, che decide di portare Alice con sé. Sandro intravede un’occasione con Alice, per la quale ha un debole, e decide di farsi avanti. Claudio osserva tutto…

L’Allieva 3 anticipazioni trama ottavo episodio: Ferro 9

La reciproca gelosia causa scintille tra Alice e Claudio, ma l’improvviso arresto di Giacomo rimette tutto in discussione. Il fratello di Claudio è accusato dell’omicidio di un industriale in un golf club. Il movente c’è e le indagini di Silvia rivelano ad Alice e alla Suprema insospettate verità sul passato di Giacomo e Claudio. Alice e Claudio si trovano uniti a credere nell’innocenza di Giacomo, anche se tutte le prove sembrano confermare la sua colpevolezza.

Claudio Conforti de L’Allieva 3: parla l’attore Lino Guanciale

“Claudio patisce un momento di insoddisfazione personale che dovrà affrontare con gli strumenti affettivi che ha che però sono pochissimi. Conforti è un barbaro dal punto di vista sentimentale e deve ancora imparare molto. Vedremo se ce la farà in questa terza stagione”, ha dichiarato Lino Guanciale a Superguida Tv. “Il fatto che Claudio si trovasse ad affrontare un momento di crisi è stato quello che mi ha spinto a prendere parte alla terza stagione. Di fronte ai grandi cambiamenti della vita e a momenti di risacca non bisogna mai smettere di studiare. Se dall’esterno non arrivano nuove suggestioni bisogna andarle a cercare. Questo è quello che cerco di fare sempre”, ha aggiunto.

Dove rivedere le repliche della terza stagione de L’Allieva

Ogni puntata de L’Allieva 3 sarà trasmessa su Rai Premium ogni venerdì sera, alle 21.20. È possibile inoltre guardare tutti gli episodi in streaming sul portale Rai Play. Su Amazon Prime sono invece disponibili la prima e seconda stagione de L’Allieva.