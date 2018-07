L’Allieva 2 slitta in primavera: 5 anticipazioni sulle nuove puntate

Quando inizia L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi? Le anticipazioni sulle nuove puntate

Andrà in onda nel 2019 la seconda stagione de L’Allieva, la fiction Rai con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Le riprese della fiction tratta dai libri di Alessia Gazzola sono termine lo scorso maggio e le nuove puntate verranno trasmesse in primavera. La Rai ha infatti deciso di dare spazio ad altre serie, come il ritorno de I Medici, che annovera tra i nuovi protagonisti proprio la Mastronardi. Ma tornando a L’Allieva, quali saranno le novità delle nuove puntate? Cosa accadrà alla giovane e intelligente Alice? Abbiamo raccolto per voi tutte le (poche) informazioni a riguardo, scopritele con noi!

Cosa accadrà nelle nuove puntate de L’Allieva

1. La seconda stagione si baserà sui successivi tre romanzi della serie letteraria scritta da Alessia Gazzola, e in particolare: Le ossa della principessa, Una lunga estate crudele e Un po’ di follia in primavera. Non è ancora chiaro se la fiction continuerà a seguire l’andamento dei libri, come accaduto con la prima stagione, oppure cercherà di discostarsi.

2. Torna Arthur, il fidanzato di Alice. L’attore Dario Aita è stato avvistato sul set de L’Allieva 2, in alcune scene con Alessandra Mastronardi e Pierpaolo Spollon, che interpreta Marco il fratello della protagonista. Molto probabilmente Arthur torna a Roma per riconquistare Alice, dopo che quest’ultima ha rifiutato di seguirlo a Parigi perché incerta dei suoi sentimenti nei confronti del ragazzo.

3. Nuovo interesse amoroso per Alice. Non solo Arthur e Claudio Conforti, nelle nuove puntate Alice avrà il batticuore per un nuovo personaggio, il pm Sergio Einardi, interpretato da Giorgio Marchesi (conosciuto al grande pubblico per il ruolo di Marco in Un medico in famiglia).

Le altre anticipazioni de L’Allieva 2

4. Non ci sarà più il Professor Paul Malcomes, detto il Supremo, direttore dell’Istituto di Medicina Legale. Il suo interprete, Ray Lovelock, è scomparso lo scorso novembre, qualche settimana prima dell’inizio delle riprese.

5. Presente sul set dell’Allieva 2, invece, Martina Stella, che torna ad indossare i panni dell’altezzosa Ambra.