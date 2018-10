L’Allieva 2: anticipazioni, cast e numero di puntate

L’Allieva 2: quando andrà in onda la seconda stagione?

Da giovedì 25 ottobre torneranno in prima serata i protagonisti della serie tratta dai libri di Alessia Gazzola, L’Allieva. Una seconda stagione molto attesa dai lettori della scrittrice siciliana e dai fan della fiction, i primi in particolare vorranno sapere quali saranno le differenze tra le storie di Alice Allevi narrate nei romanzi e quelle raccontate sul piccolo schermo. Un esempio fra tutti: Paolone (Emmanuele Aita). Il personaggio, infatti, è presente solo nel penultimo romanzo della scrittrice, Arabesque, che ha voluto omaggiare il lavoro dell’attore di Palermo. La seconda stagione prenderà il posto di Non dirlo al mio capo 2 in prima serata su Rai Uno il giovedì sera. Cosa succederà ne L’allieva 2? Chi sceglierà Alice Allevi tra Claudio Conforti, meglio conosciuto come CC, o Arthur Malcomess, il figlio del Supremo?

L’allieva 2: numero di puntate, il cast riconfermato e le new entry

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, rispettivamente Alice Allevi e Claudio Conforti nella fiction, faranno compagnia ai telespettatori per sei puntate. Insieme a loro ci saranno nuovamente Dario Aita nei panni di Arthur Malcomess e Pierpaolo Spollon nel ruolo del fratello di Alice, Marco Allevi. Francesca Agostini sarà di nuovo Lara e Martina Stella sarà sempre Ambra. La terribile Wally, che tanto tormenta Alice Allevi, sarà interpretata dall’attrice Giselda Volodi. Non mancheranno Anna Dalton nei panni di Cordelia Malcomess e Michele Di Mauro sarà ancora l’ispettore Calligaris, al cui fianco ci sarà sempre l’agente Visone (Fabrizio Coniglio). Tra le new entry più attese Giorgio Marchesi che ne L’allieva 2 sarà il PM Sergio Einardi e Claudia Gusmano, attrice che abbiamo già apprezzato ne La mafia uccide solo d’estate 2 e che nella seconda stagione de L’allieva sarà Erika Lastella, specializzanda siciliana di medicina legale.

L’allieva 2: Tullio Solenghi sarà il Supremo

Il Supremo cambierà volto ne L’Allieva 2. Come sappiamo, purtroppo, l’attore Ray Lovelock è deceduto il 10 novembre 2017. Nella seconda stagione de L’allieva sarà sostituito dal collega italiano Tullio Solenghi. Cambia anche la regia. La prima stagione, infatti, è stata diretta da Luca Ribuoli, mentre la seconda da Fabrizio Costa. Per sapere cosa succederà nella seconda serie non ci resta che aspettare qualche giorno. La prima puntata de L’allieva 2 andrà in onda su Rai Uno in prima serata a partire da giovedì 25 ottobre.