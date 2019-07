Lady Gaga e Bradley Cooper convivono? Ecco dove, il gossip è esploso

Bradley Cooper e Lady Gaga stanno insieme? Esplode il gossip

Cosa vi sia di vero nelle indiscrezioni sulla storia d’amore tra Lady Gaga e Bradley Cooper non si sa ancora perché entrambi non ne hanno mai parlato chiaramente; che il mondo del Web e non solo li seguano costantemente per saperne di più è scontato sin da quando sono iniziati a trapelare i primi pettegolezzi sul loro conto. Vi ricordiamo tra l’altro che lui si è lasciato da non molto tempo con Irina Shayk, ex di Cristiano Ronaldo, e che quindi qualsiasi pettegolezzo va preso con la dovuta cautela: la storia con Irina non è stata una passeggiata per Cooper che potrebbe essere semplicemente amico di Lady Gaga e nient’altro. Il gossip di oggi è firmato dalla rivista statunitense In Touch che parla persino di convivenza per gli amatissimi artisti.

Lady Gaga è andata a convivere con Bradley Cooper? La casa a New York

Stando a tali indiscrezioni Lady Gaga avrebbe deciso di raggiungere Bradley Cooper nella sua casa a New York e per iniziare a sperimentare davvero la vita assieme; altri pettegolezzi non sono stati pubblicati da nessun’altra rivista o blog e a dire il vero quello della convivenza non è stato accolto come un pettegolezzo vero da tutti i siti di gossip: il blog Gossip Cop ad esempio ha fatto notare che in alcune occasioni In Touch ha rilasciato delle indiscrezioni tutt’altro che fondate su Bradley Cooper e Lady Gaga e che anche questo quindi potrebbe essere gossip destinato a fare la stessa fine. Per quanto si possa essere d’accordo con Gossip Cop bisogna comunque dire che trattandosi di gossip, a meno che non si voglia vedere la malafede dietro, è normale che non tutti i pettegolezzi trovino riscontro con la realtà.

Lady Gaga e Bradley Cooper, solo gossip o realtà?

Il trasferimento di Lady Gaga nella casa di Cooper nel West Village sembra essere avvenuto dunque solo secondo la rivista In Touch, ed è per questo che per quanto l’ipotesi sia entusiasmante per chi sogna questi due artisti insieme anche nella vita di tutti i giorni vi consigliamo di attendere news ufficiali o – come sicuramente succederà se i fatti stessero davvero così – altre indiscrezioni di questo tipo. Noi ovviamente vi terremo aggiornati.