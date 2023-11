Ladri in casa Nasti-Zaccagni: la cifra da capogiro del bottino

Ieri sera, martedì 21 novembre, a casa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono entrati i ladri. I malviventi hanno approfittato del fatto che in casa non ci fosse nessuno per fare irruzione e portare via gioielli e altri oggetti preziosi per poi darsi alla fuga. Il furto si è verificato nell’abitazione dove il calciatore della Lazio e l’influencer vivono insieme al loro primo figlio, Thiago, sito in via della Camilluccia, a Nord della Capitale.

La cifra del bottino e le indagini in corso

Secondo una prima stima, il valore del bottino portato via dai ladri si aggirerebbe intorno agli 80 mila euro, anche se la cifra effettiva è ancora al vaglio. In ogni caso si tratterebbe di una somma altissima e di un furto che sembra essere stato organizzato nei minimi dettagli. A dare l’allarme sono stati proprio Zaccagni e Chiara Nasti, subito dopo aver scoperto che i ladri avevano violato la loro abitazione portandosi via oggetti dall’altissimo valore. I ladri, nel corso dell’irruzione, avrebbero cercato di trovare una cassaforte e per questo motivo hanno rovistato in tutta la casa mettendo a soqquadro armadi e cassetti.

Al momento della rapina, che si è verificata intorno alle 20, fortunatamente in casa non c’era nessuno: Zaccagni era infatti uscito di casa per andare a prendere la moglie e il figlio. Stando a quanto trapelato in queste ore pare che i ladri si fossero preparati molto bene per questo furto e chi di dovere non esclude che possano aver compiuto una serie di sopralluoghi prima di mettere a segno il colpo.

Un dettaglio che ha però insospettito è stato la mancanza dell’allarme: a quanto pare l’antifurto al momento dell’irruzione non era inserito. Dettaglio che farebbe pensare alla presenza di un basista all’interno dell’abitazione.

La reazione di Chiara Nasti

Questo pomeriggio la padrona di casa ha voluto pubblicare una story a riguardo sul suo profilo di Instagram. L’influencer ha tenuto a ringraziare tutti i suoi followers per essersi preoccupati e per i messaggi di vicinanza ricevuti. Quindi, la Nasti si è lasciata scappare una frecciatina nei confronti di chi dovrebbe garantire la sicurezza nelle città, sottolineando la necessità di maggiore vigilanza nel quartiere in cui vive. Non è infatti la prima volta che l’influencer riceve una “visita” da parte dei ladri.

“Grazie per i messaggi!! Io, Thiago e Mattia stiamo bene. Per il resto si occuperà chi di dovere. L’unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell’estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per perlustrare la zona”, ha dichiarato.

In ogni caso i due genitori non si sono fatti rovinare la giornata e poche ora fa hanno festeggiato in grande il primo compleanno del figlio Thiago insieme ad amici e parenti.