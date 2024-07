La Volta Buona: svolta trash per risollevare gli ascolti? Il rumor

Come già sappiamo, Caterina Balivo tornerà anche quest’anno su Rai Uno. Con la seconda edizione de La Volta Buona farà compagnia agli italiani durante la fascia pomeridiana della programmazione. Nonostante gli ascolti non brillanti quindi, il programma è stato riconfermato dall’azienda. I vertici però, non restano indifferenti di fronte ai dati “tiepidi” ottenuti nella scorsa stagione. Quali sono le strategie che hanno in cantiere per provare a vincere la lotta dello share? Per ora abbiamo un rumor al riguardo, appena lanciato da Giuseppe Candela.

La Volta Buona è arrivato nel pomeriggio di Rai Uno nel settembre dello scorso anno, pronto a sostituire Oggi è Un Altro Giorno di Serena Bortone. Il programma che lo ha preceduto infatti, nonostante gli ottimi risultati ottenuti non era stato rinnovato per una terza stagione, a causa delle scelte editoriali intraprese con l’arrivo della cosiddetta “TeleMeloni“.

Così Caterina Balivo è tornata ad essere la regina del pomeriggio settimanale della Rai, anche se gli ascolti non sembrano “assegnarle” questo titolo. Purtroppo La Volta Buona non sembra aver mai conquistato appieno il pubblico generalista. Proprio per questo, in Rai si è cercato più volte di cambiare strategia in corso d’opera, proponendo ampie rubriche di cronaca nera e creando uno scontro diretto con Ore 14, su Rai 2.

Ora, dopo la riconferma per la prossima stagione, secondo il rumor appena trapelato, si vorrebbe puntare su un genere completamente diverso.

La possibile svolta trash de La Volta Buona

L’indiscrezione è stata resa nota poco fa da Giuseppe Candela su X. Specificando che si tratta solo di un rumor, il giornalista ha spiegato che c’è la possibilità che un nome noto nell’universo del trash potrebbe entrare nel team autorale della trasmissione.

Stiamo parlando di Ivan Roncalli. Se questo nome non vi dice granché, sappiate solo che è proprio lui il “papà” dei programmi dell’epoca d’oro di Barbara D’Urso in Mediaset. Esempi emblematici, Domenica Live e Live… Non è la D’Urso.

Secondo il rumor, ci sarebbero già trattative in corso tra l’autore e l’azienda, anche se, per ora, non c’è alcuna notizia ufficiale.

RUMORS Ivan Roncalli, l’ideologo delle trasmissioni trash di Barbara D’Urso, potrebbe sbarcare su Rai1 come autore de La Volta Buona di Caterina Balivo, reduce dai bassi ascolti della prima edizione. Trattative in corso. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 20, 2024

Certo, se l’accordo andasse a buon fine, speriamo che Roncalli riesca ad inserire il suo “tocco trash” nel programma senza dimenticarsi che stiamo comunque parlando di un prodotto di Servizio Pubblico.