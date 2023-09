La volta buona, svarione Balivo: vinti 500 €, ma la Rai annulla tutto

Svista, patatrac e infine annullamento della vincita. A “La Volta Buona”, programma pomeridiano del pomeriggio feriale di Rai Uno, durante la slot dedicata al gioco con i telespettatori da casa, si è verificato un fatto alquanto curioso. La conduttrice del programma Caterina Balivo ha posto una domanda all’utente che è riuscito a prendere la linea con lo show. Domanda relativa alla canzone “Pedro“, celebre brano di Raffaella Carrà.

In particolare il telespettatore di nome Massimo doveva indovinare quali sono “le strade” per cui gira la “ragazza” citata nel famosissimo testo della compianta cantante. La risposta esatta è “Santa Fe”. Peccato che l’utente abbia pronunciato “Saint Tropez”. E peccato che la Balivo non se ne sia accorta, festeggiando in studio.

L’account Twitter “Cinguetti Rai” ha poi reso noto che la vincita, pari a 500 euro, è stata annullata, poiché la risposta dell’uomo intervenuto telefonicamente è parsa palesemente errata. Sotto al tweet alcune persone che hanno seguito la puntata hanno commentato, sottolineando che l’impressione da loro avuta, cioè che fosse stato detto “Saint Tropez” e non “Santa Fe”, era quindi corretta.

Evidentemente la Balivo non ha ascoltato bene la soluzione fornita dalla telespettatrice. A farla cascare pure Carolina Di Domenico, al suo fianco mentre si svolgeva il gioco. “L’ha detto, l’ha detto”, ha scandito euforicamente quest’ultima. La conduttrice ha chiesto: “Ha detto Santa Fe?”. “Sì, l’ha detto” ha ripetuto convintamente la Di Domenico. Dopodiché è partita la musica in studio e si è festeggiato con l’erronea certezza che Massimo avesse dato la risposta giusta. E invece no!

Durante il gioco de #LaVoltaBuona alla domanda di Caterina Balivo sulla canzone “Pedro” di Raffaella Carrà, il telespettatore risponde “Saint-Tropez” ma in studio Carolina Di Domenico sente “Santa Fe” (la risposta esatta). Aveva ottenuto €500, la vincita è stata annullata. https://t.co/clAUb7mbbW — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 20, 2023

“La volta buona”, che fatica gli ascolti

Ascolti tutt’altro che soddisfacenti per il programma che ha sostituito “Oggi è un altro giorno”. “La volta buona” non riesce nemmeno a raggiungere in media il 13% di share. Numeri allarmanti. Si teme che possano scendere ulteriormente. Se così sarà non è escluso che la Rai possa correre ai ripari prendendo decisioni drastiche.

E pensare che è stato sforbiciato il programma di Serena Bortone che nell’ultimo anno ha veleggiato al 16%. Anche questa stagione, molto probabilmente, avrebbe dato la garanzia di ottenere dati simili, se non migliori. A volte in Rai, però, si seguono logichi illogiche, come a dire ‘politiche’. Amen!