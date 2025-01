La Volta Buona, Scanu vs Rettore e Pavone: frecciatine a go-go

Che Valerio Scanu e Donatella Rettore ultimamente non siano andati d’amore e d’accordo sembra essere ormai assodato. In particolare, pare che sia proprio l’ex allievo di Amici ad avere ancora il dente avvelenato nei confronti della coach di Ora o Mai Più: Scanu infatti, nel corso della puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio, lunedì 27 gennaio, è tornato a parlare del battibecco avuto con la Rettore nel corso dell’ultima puntata del talent show condotto da Marco Liorni, andata in onda lo scorso sabato. Ma non è finita qui perché il cantante sardo non ha risparmiato una bella frecciatina anche nei confronti della sua coach, Rita Pavone.

La discussione con Donatella Rettore

Come in molti ricorderanno, ad accendere la discussione tra Donatella Rettore e Valerio Scanu nel corso della puntata di Ora o Mia Più andata in onda sabato scorso, era stato il discorso pronunciato dall’ex allievo di Amici a proposito del fatto che, a parer suo, i coach della trasmissione siano più in competizione tra di loro rispetto a quanto lo siano i singoli cantanti. Dopo aver ascoltato le sue parole, la Rettore aveva letteralmente sbottato e risposto per le rime a Scanu, affermando: “Fatti un bagno di umiltà“.

Come anticipato, oggi, lunedì 27 gennaio, nel corso della puntata de La Volta Buona, Valerio Scanu è stato interpellato sulla questione da Caterina Balivo. L’ex allievo di Amici ha quindi avuto nuovamente l’occasione per esporre la sua opinione sui fatti, lanciando anche qualche frecciatina alla Rettore.

“Secondo me il bagno di umiltà ce lo dovremmo fare un po’ tutti sempre. Secondo me la sua è stata più una provocazione e la mia una risposta piccata. Non mi aspettavo quel tipo di reazione dopo un’esibizione. Non capivo il perché di quella cosa. Quindi a un certo punto io, vedendomi attaccato, sono partito in quinta“, sono state le parole di Scanu.

A quel punto, la conduttrice ha fatto notare al cantante di aver iniziato per primo la discussione con la Rettore che, di riflesso, si deve essere sentita attaccata per le sue parole sulla “concorrenza tra tutor”. Osservazione alla quale Scanu ha risposto sottolineando il fatto che in realtà l’esistenza di una certa rivalità tra i coach della trasmissione sia un “segreto di pulcinella”, dal momento che lo spirito del talent è proprio quello di portare fino alla fine il proprio allievo. È quindi del tutto normale che ogni coach voglia far eccellere il suo cantante ed è proprio da lì che nasce la gara.

La frecciata a Rita Pavone

A quel punto, Scanu si è anche lasciato andare a una bella frecciatina nei confronti della sua coach, Rita Pavone. L’ex allievo di Amici ha infatti aggiunto: “Ogni tutor fa l’interesse del proprio, com’è giusto che sia. Però come certi tutor sono un po’ bassini con i voti, io vedo che la buona Rita è molto generosa. E a volte mi chiedo se ha capito che siamo in gara noi“. Le parole di Scanu hanno quindi iniziato a rimbalzare sui social, dove i telespettatori ne hanno dato una personale interpretazione. Stando a quanto scritto nella maggior parte dei commenti, la dichiarazione di Scanu è apparsa più come una critica nei confronti della sua coach, reputata quindi dal cantante troppo magnanima con i voti assegnati agli altri partecipanti del talent show. Un fatto che potrebbe aver giocato a suo sfavore in queste settimane, dal momento che gli altri insegnanti sembrano giocare d’astuzia, riservando a coloro che non sono i loro allievi voti bassi o nella media. Anche la conduttrice e però pare essere stata della stessa opinione, dal momento che, a quel punto, ha interrotto il cantante e, in evidente imbarazzo, ha cercato di far capire a Scanu di aver appena fatto uno scivolone, dandogli poi la possibilità di rimediare e spiegarsi meglio: “Stai dicendo che la tua tutor non ti agevola?”.