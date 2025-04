La Volta Buona, Luxuria in evidente difficoltà: “Mi sento sola”

Vladimir Luxuria ha smentito le insistenti indiscrezioni che la dipingevano felice ed innamorata al fianco di Danilo Zanvit Stecher. Non che lei stessa non le avesse alimentate. Nell’aprile del 2024 dichiarava al Corriere della Sera: “Con lui siamo una coppia aperta non praticante, nel senso che ci piace pensare che potremmo avere altre storie, ma non le abbiamo”. I lettori diedero per assodato che ciò contemplasse una love story a tutti gli effetti.

Eppure, negli studi televisivi de La Volta Buona, la ‘sostituta’ di Ilary Blasi ha ritrattato le sue stesse dichiarazioni. Si è riferita a Danilo come ad un semplice “amico” ed ha, per altro, ammesso di “sentirsi sola” di tanto in tanto. Onde evitare fraintendimenti, ha poi sottolineato: “Il mercato è libero” – strappando così un sorriso beffardo alla padrona di casa, Caterina Balivo.

Vladimir Luxuria è tristemente single

Non è mai stata ipocrita e non ha mai avuto timore di esporsi, senza peli sulla lingua. Vladimir Luxuria corregge il noto detto ‘meglio soli che mal accompagnati’, facendolo proprio: “Meglio ben accompagnati che da soli”. Non è tanto la vita sociale e la quotidianità frenetica ad infierire sul suo cuore solitario, quanto l’idea di tornare a casa la sera senza trovare nessuno pronto a confortarla.

Le piacerebbe, ha spiegato, stringere una mano e raccontare la sua giornata. Condividere quello “che è andato bene e quello che è andato storto”. Ecco perché, su invito di Caterina Balivo, non ha esitato a lanciare un appello pubblico ai papabili pretendenti seduti comodamente di fronte alla tv. Ha confermato di essere single e di non aver coltivato alcun legame sentimentale con il 38enne trentino.

“Penso che l’amicizia sia una forma di amore, perché gli amici sono importantissimi. Ma Danilo non è il mio fidanzato”

L’affetto che lega i due, quindi, non è passato in sordina. Vladimir ha sottolineato quanto sia grata alla vita per averlo conosciuto. La diplomazia con la quale ha affrontato l’argomento però potrebbe nascondere altro.

Benché abbia voluto palesare a chiare lettere che Danilo non sia il suo compagno, ricordiamo nuovamente come nei mesi precedenti entrambi non abbiano fatto nulla per neutralizzare il vespaio rumoroso sviluppatosi intorno alla coppia. Forse il sentimento – se così possiamo definirlo – è scemato gradualmente da ambe le parti. Ben più importante è l’intervento di Luxuria riguardo l’abuso di parole offensive sui social.

Il siparietto sulla sua vita sentimentale, di fatto, non ha oscurato il messaggio che la conduttrice ha voluto inviare ai telespettatori. Reduce dagli attacchi subiti per uno scatto in costume, ha sviluppato una metafora tanto forte quanto necessaria: “Le parole hanno un peso e a volte possono essere delle pietre che ti possono seppellire”.