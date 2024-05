La Volta Buona, Brosio cerca moglie: la gaffe della pretendente

Caterina Balivo, nel corso della puntata di oggi, mercoledì 1 maggio, de La Volta Buona, ha annunciato di voler continuare una rubrica iniziata un po’ di tempo fa, la cui missione finale è quella di ha trovare una fidanzata/moglie a Paolo Brosio. Non è infatti la prima volta che la conduttrice si cimenta nel compito di trovare la dolce metà del giornalista e questa volta, sembra proprio intenzionata a farcela. Nel corso della puntata di oggi, la conduttrice ha infatti ospitato in studio le donne che hanno scritto alla produzione per poter conoscere Brosio. Una di loro però si è resa protagonista di una divertente gaffe, che ha che ha lasciato senza parole Caterina Balivo.

Cosa pensa Alessia del passato di Brosio

Dopo aver annunciato chi sono le pretendenti di questa puntata, tra le quali era presente anche Jessica Morlacchi, Caterina Balivo è passata alla parte divertente della rubrica: le domande sulla vita di Paolo Brosio per capire quanto queste donne sappiano effettivamente sul passato del giornalista.

Per introdurre la domanda sullo sport, la Balivo ha fatto alle quattro pretendenti la seguente domanda: “Paolo Brosio ha un passato da…?”. La risposta corretta sarebbe dovuta essere “Juventino” ma una delle donne intenzionate a rubare il cuore di Paolo Brosio, Alessia, ha travisato la domanda e ha quindi risposto convinta dicendo: “Da playboy“.

Una replica che ha lasciato letteralmente basita la conduttrice che, ha poi rincarato la dose sottolineando come in realtà di stesse parlando di sport. Fortunatamente Jessica Morlacchi è andata in aiuto della pretendente e, cercando di smorzare l’imbarazzo, ha sviato la questione affermando di essere molto preoccupata all’idea di non riuscire a conquistare Brosio e soprattutto di dover competere con Alessia che, alla luce della sua ultima affermazione, dimostra di volere Brosio con tutte le sue forze.

Le altre pretendenti

Alessia e Jessica Morlacchi non sono però state le uniche donne in studio oggi a contendersi le attenzioni di Paolo Brosio. Un’altra delle donne che vorrebbero diventare la dolce metà del giornalista è Valentina che, arrivando in studio, ha confessato: “Mi ha colpito il suo attaccamento alla famiglia e il fatto che ami molto viaggiare”.

Segue poi la signora Antonella: “Mi piacerebbe conoscerti. Ho letto diversi libri tuoi, sei una persona molto spirituale e io sono molto attratta da queste cose.”

Insomma, le intenzioni delle donne sembrano essere serie e Paolo Brosio si è detto lusingato e allo stesso tempo imbarazzato da tante attenzioni. A questo punto la domanda è d’obbligo: nascerà l’amore?