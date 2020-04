La vita promessa 3: Simona Izzo parla della terza stagione

La vita promessa 3: ci sarà la terza stagione?

La storia della famiglia siciliana emigrata in America potrebbe non concludersi con la seconda stagione. I dati di ascolto sono sempre stati ottimi, ma soprattutto regista e sceneggiatori sperano di poter continuare a raccontare la storia di Carmela, che nella serie televisiva è interpretata da Luisa Ranieri. Al momento la Rai non ha confermato un seguito, ma è facile sperare in una continuazione. Il figlio di Spanò potrebbe vendicare il padre nella terza serie. È probabile che la prossima stagione possa essere ambientata in anni successivi, con una Carmela decisamente invecchiata. Dopotutto, l’abbiamo già vista bisnonna alla fine della seconda serie.

La vita promessa 3: le parole di Simona Izzo

A far ben sperare i fan de La vita promessa, serie diretta da Ricky Tognazzi, sono le parole della sceneggiatrice Simona Izzo in un’intervista rilasciata a Diva e Donna. Alla domanda sulla possibilità della realizzazione de La vita promessa 3 ha risposto: “Me lo auguro, anche se mettere insieme quel cast è complicato, ma la sceneggiatura è sempre in evoluzione con nuovi colpi di scena. Vedremo“. Parole che lasciano più di uno spiraglio aperto. Non mancano le idee, quindi è molto probabile che ci possa essere un seguito della fiction con Luisa Ranieri.

La vita promessa 3: aggiornamenti e repliche prime due stagioni

Nessuna conferma ufficiale, ma le dichiarazioni di Simona Izzo a Diva e Donna fanno ben sperare i telespettatori di Rai Uno. Noi di Gossip e Tv continueremo a tenervi aggiornati. Intanto, chi volesse può rivedere le puntate delle prime due stagioni in qualsiasi momento su Rai Play.