La vita in diretta, zia del cardinale Parolin gela l’inviata Di Palma: “Bugiarda”

Il lavoro dei giornalisti è spesso rischioso, ma che succede quando a dare della bugiarda a Barbara Di Palma, inviata di La Vita in diretta è proprio la zia del cardinale Pietro Parolin? È quanto accaduto durante la realizzazione di un servizio: alla giornalista di Rai 1 ha raccontato solo oggi l’episodio avvenuto qualche giorno fa.

L’episodio di cattivo gusto della giornalista Barbara Di Palma

Probabilmente Barbara Di Palma ha taciuto fino ad oggi per rispetto del Cardinale in vista del Conclave e dell’elezione del nuovo papa. Tuttavia, l’episodio che ha vissuto in prima persona durante la realizzazione di un servizio per La vita in diretta fa riflettere. La giornalista di Rai 1 ha raccontato di essere stata accusata di essere bugiarda quando si trovava a Schiavon.

Aveva fatto diverse interviste ai compaesani del Cardinale Parolin ma a causa di un problema tecnico , si è ritrovata a pochi minuti dalla diretta senza alcun materiale. Un ragazzo, notando che l’inviata era in preda al panico, le ha proposto di accompagnarla dalla zia del cardinale. Tuttavia, una volta incontrata la signora, questa non ha fatto altro che accusarla di essere una bugiarda, dicendole di conoscerla e seguirla in televisione, sostenendo che è una di quelle giornaliste che si inventa di tutto pur di realizzare un servizio.

Lo sfogo sui social

Si tratta senza dubbio di un episodio che lascia interdetti, considerando la professionalità della giornalista, che da anni lavora al fianco di colleghi come Alberto Matano. Ed è stata proprio la Di Palma a sfogarsi sui social, raccontando di essere stata offesa in un modo che non avrebbe mai potuto immaginare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara di Palma (@barbaradipalma_real)

Per ora, il conduttore e giornalista Alberto Matano non ha commentato questo episodio ma vi sono buone probabilità che lo faccia in diretta oggi nella puntata che precede il fine settimana.

Barbara Di Palma, il successo a La vita in diretta

Barbara Di Palma è una giornalista italiana, nota al pubblico per essere una degli inviati di La vita in diretta. Originaria di Pimonte, in provincia di Napoli, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo giornalistico come cronista. La sua partecipazione a Miss Italia l’ha avvicinata ancora di più alla tv, portandola ad esordire nella trasmissione Sereno Variabile, al fianco di Osvaldo Bevilacqua.

Il 2002 è stato l’anno della svolta per la giornalista che è entrata a far parte del team di La Vita in diretta, dove ancora oggi ricopre un ruolo importante.