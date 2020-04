La Vita in Diretta: Vittorio Feltri durissimo sul programma

La Vita in Diretta, Vittorio Feltri tuona durante la diretta: “Fa schifo”. Cinguettio di fuoco anche contro Tagadà (La7) di Tiziana Panella

Vittorio Feltri si traveste da critico televisivo e ‘picchia duro’, anzi durissimo su La Vita in Diretta, il contenitore quotidiano in onda nel pomeriggio di Rai Uno. La penna affilata non ha nemmeno risparmiato Tagadà di La7, condotto da Tiziana Panella. Nella fattispecie Feltri è spuntato su Twitter nella giornata odierna scrivendo dei tweet di fuoco contro le due trasmissioni sopra citate. Un attacco diretto, nel pieno stile Vittorio Feltri.

Feltrissimo: “La vita in diretta fa più schifo di quella registrata”

“La vita in diretta fa più schifo di quella registrata”, ha scritto Feltri sul suo profilo Twitter, tuonando senza se e senza ma sulla trasmissione. E ancora: “Diario di casa è un programma tv in onda ogni giorno alla ore 14 condotto da un uomo e una donna. È dedicato ai bambini chiusi in casa. Trasmette idiozie raccapriccianti che rompono i cog…ni più del virus.” Le feroci critiche del giornalista non si sono limitate a La Vita in Diretta. Si sono infatti poi spostate su Tagadà, talk del pomeriggio di La7.

Feltri contro Tagadà e la conduttrice Tiziana Panella: “Bravissima a distillare banalità”

“Tagadà non è una brutta trasmissione: è una boiata pazzesca. Tiziana Panella è bravissima nel distillare banalità impressionanti”, la sferzata del giornalista.