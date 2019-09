La Vita in Diretta: Tosca D’Aquino e il rapporto speciale con la fede

La Vita in Diretta: oggi a Napoli si festeggia San Gennaro. In studio, tra gli ospiti, anche Tosca D’Aquino

A Napoli oggi si festeggia San Gennaro e, per questo, La Vita in Diretta ha deciso di dedicare a ciò una grande pagina. In primis, Alberto Matano si è collegato con l’inviata che direttamente dal Duomo ha intervistato alcune fedeli che le hanno raccontato il motivo per cui sono tanto legate alla figura del Santo; poi insieme a Lorella Cuccarini si è concesso una chiacchierata con alcuni ospiti in studio. Tra di loro, c’era anche Tosca D’Aquino che, con occhi luminosi, ha rivelato il motivo per cui è tanto devota a San Gennaro.

La Vita in Diretta, Tosca D’Aquino e la fede: “Io mi sento sempre protetta”

Tutto è dovuto alla sua famiglia e al grande amore che ha sempre dimostrato per il patrono di Napoli. La sua devozione quindi è quasi un qualcosa di ‘naturale’ come lei stessa ha rivelato. La D’Aquino ha confessato di pregare sempre, in qualsiasi caso, anche quando si trova nel traffico, per esempio. E le richieste che fa al Santo non sono poi così grandi. L’attrice infatti ha parlato di piccoli miracoli. Per lei per esempio, il fatto che i suoi figli stiano bene è già segno che sono protetti dal divino. Questo, è stato un momento davvero emozionante anche perché la D’Aquino ha fatto intendere ancor di più che il rapporto che i napoletani hanno con San Gennaro è davvero speciale. “Io mi sento sempre protetta e sorretta”, ha confidato l’attrice ospite a La Vita In Diretta, che ha poi continuato: “Ricordo una frase che dice ‘Io ho fede, e quando penso alla mia vocazione, non ho paura della vita’, bene, per me è proprio così“.

La Vita in Diretta, la rivelazione e l’invito di Tosca D’Aquino

La D’Aquino ha poi rivelato che di solito, quando è festa, lei non si reca al Duomo perché preferisce vivere alcuni momenti di preghiera nella totale riservatezza e serenità. “Però, l’ansia in questi giorni c’è sempre” – ha confessato –“‘Chissà se il sangue si scioglie’ mi sono sempre chiesta, ma sono certa che si scioglierà”. Inoltre, Tosca ha invitato gli spettatori de La Vita in Diretta a recarsi a Napoli per visitare i luoghi sacri e sopratutto il tesoro di San Gennaro.